24.10.2017 | 18:41

На областной семинар специалистов в сфере дополнительного образования по традиции приглашают интересных гостей. В 2017 году одним из них стал кандидат психологических наук Сергей Косарецкий - представитель института образования национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Он предложил пензенцам попробовать внедрить кратковременные курсы - эта идея дает возможность школьнику узнать всего понемногу.

«Процесс проб оказывается очень важным для ребенка в поиске себя, в поиске того профиля, который ему интересен, и в освоении, может, не глубоких, не узкоспециализированных навыков, но некоторых умений, помогающих ему, реализовывающих его, поддерживающих его», - рассказал Сергей Косарецкий.

Сейчас дополнительное образование региона - это 128 организаций и более 114 тысяч учащихся и около 3 тысяч преподавателей.

«Вся деятельность системы современного дополнительного образования направлена на то, чтобы сделать жизнь наших детей яркой, богатой впечатлениями, творческой, насыщенной полезными делами и значимыми событиями», - подчеркнула заместитель министра образования Пензенской области Лидия Чащина.

Организаторы предлагают рассматривать семинар как место, где можно узнать что-то новое, поговорить о трудностях и подумать, как с ними справляться. Директор Сердобского центра детского творчества Алексей Марьин обозначил две главные проблемы, одна из них - редко обновляемая материально-техническая база.

«Сегодня заработная плата в допобразовании несколько отстает от школ и отстает в целом по экономике по региону, поэтому существуют определенные кадровые проблемы», - обозначил вторую проблему Алексей Марьин.

Областной семинар с участием педагогов дополнительного образования проходит ежегодно.