24.10.2017 | 16:13

В Пензе в ряде крупных магазинов появились информационные баннеры, популяризирующие здоровое питание. Они располагаются рядом с местами продажи овощей и фруктов и гласят: «5 порций разных овощей и фруктов в день - необходимый минимум для здоровья».

Как пояснили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области, баннеры размещены в рамках реализации плана по формированию здорового образа жизни населения на 2017-2020 годы.

«Овощи и фрукты - основа здорового питания, важный источник витаминов и минералов. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения взрослый человек должен употреблять как минимум 400 граммов овощей, фруктов и ягод в день, что составляет 5 порций по 80 граммов», - пояснили в пресс-службе.

В августе баннеры о здоровом питании появились в столовых крупных промышленных предприятий Пензенской области, их сотрудникам во время обеда стали выдавать или реализовывать за символическую плату зелень и овощи.

Программа, направленная на изменение стереотипов питания населения, реализуется в регионе с июня. Первыми в нее включились два ресторана Пензы, посетители которых при заказе любого блюда получают бесплатный «комплимент» от шефа в виде порции свежей зелени.