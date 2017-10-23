23.10.2017 | 17:19

Компания «Термодом» предлагает уникальные условия для покупки квартир в сданных домах Города Спутника.

Жилье стало еще доступнее, ведь теперь приобрести его можно по цене от 33 100 рублей за квадратный метр при полной оплате стоимости квартиры сразу.

Кроме того, нередко у покупателей возникают сложности с первоначальным взносом. Теперь же купить квартиру в сданном доме Города Спутника можно и без него. Клиенты компании могут оформить беспроцентную рассрочку на два года или рассрочку под 10% годовых на пять лет напрямую от застройщика.

Также для покупателей предлагается рекордно низкая ставка по ипотеке, предоставленная банком-партнером.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82.