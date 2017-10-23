23.10.2017 | 10:08

В Пензе и области пора начинать подготовку к новогодним праздникам, решать, как будут украшены улицы и какие новые идеи будут использованы. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на планерке в правительстве в понедельник, 23 октября.

«Нужно привлекать бизнес, руководителей предприятий и делать это законно, не выкручивать руки, а просить и договариваться», - поставил задачу глава региона.

По мнению Ивана Белозерцева, свои здания предприятия должны украшать достойно, а не вывешивать одну гирлянду.

Аналогичную работу нужно провести и с торговыми сетями.

«С теми, к кому мы обращаемся за оказанием помощи в оформлении улиц, зданий, нужно оформлять, как положено, договор о сотрудничестве, чтобы потом, по истечении двух или трех лет, кто-то не сказал, обидевшись на администрацию, что их принуждали. Нужно делать все на законных основаниях», - потребовал Иван Белозерцев.