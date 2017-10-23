В Пензе и области пора начинать подготовку к новогодним праздникам, решать, как будут украшены улицы и какие новые идеи будут использованы. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на планерке в правительстве в понедельник, 23 октября.
«Нужно привлекать бизнес, руководителей предприятий и делать это законно, не выкручивать руки, а просить и договариваться», - поставил задачу глава региона.
По мнению Ивана Белозерцева, свои здания предприятия должны украшать достойно, а не вывешивать одну гирлянду.
Аналогичную работу нужно провести и с торговыми сетями.
«С теми, к кому мы обращаемся за оказанием помощи в оформлении улиц, зданий, нужно оформлять, как положено, договор о сотрудничестве, чтобы потом, по истечении двух или трех лет, кто-то не сказал, обидевшись на администрацию, что их принуждали. Нужно делать все на законных основаниях», - потребовал Иван Белозерцев.
penzainform.ru писал(a):В прошлом году уже просили. И что толку??? Главное у админисрации все нарядили!!! А то что все улицы облезлые были, на это всем параллельно было. И в этом году будет тоже самое. Люди уже давно перестали верить сказкам!!!