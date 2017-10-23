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Общество | В Пензе прокуроры выявили массу нарушений в работе транспортников

23.10.2017|18:45
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В ходе прокурорских проверок выявлены многочисленные нарушения в деятельности транспортных предприятий. Неисправность автобусов, маршруток и некомпетентные механики, водители без ежедневного медицинского допуска к работе создают угрозу безопасности пассажиров.

«Больше всего претензий предъявляется к организации перевозчиков по медицинскому обследованию водителей. Так, в городе Пензе, Шемышейском, Городищенском, Пензенском районах выявлены факты, когда перевозчики не проводили периодические обследования родителей, включая психологическое тестирование», - пояснил старший прокурор отдела управления прокуратуры Пензенской области Ильяс Карамышев.

Выходит, что даже нетрезвый шофер может сесть за руль. Также грешат автотранспортные предприятия и тем, что принимают на работу водителей, не прошедших стажировку, и механиков без аттестации. Таким образом, автобусы становятся источниками повышенной опасности.

Число ДТП с участием пассажирского транспорта растет. Так, в феврале 2017-го на территории Мокшанского района рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Кузнецк, столкнулся с фурой.

«Не исключены были факты, когда на линию выпускались транспортные средства, не прошедшие в установленном порядке технический осмотр, либо они эксплуатировались с неисправностями, при которых перевозка запрещена», - заключил Ильяс Карамышев.

Среди нарушений, которые выявили прокуроры, было и несоблюдение режима труда и отдыха на предприятиях: водители буквально засыпают за рулем.

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Гость|23.10.2017 19:24|

penzainform.ru писал(a):

В ходе прокурорских проверок выявлены многочисленные нарушения
ОЛОМНИЛИСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

НАКОНЕЦ-ТО ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Гость|23.10.2017 19:32|

penzainform.ru писал(a):

обследования родителей
Может, водителей

Гость|23.10.2017 19:33|

penzainform.ru писал(a):

Так, в городе Пензе, Шемышейском, Городищенском, Пензенском районах выявлены факты, когда перевозчики не проводили периодические обследования родителей
Родителей???

Гость|23.10.2017 19:38|

Гость писал(a):

Родителей???
Да этим, с позволения сказать "журналистам", не всё равно, лишь бы бла-бла,,,, зарплата идёт!

Гость|23.10.2017 19:43|

Может и правда надо не только водителей проверять,но их родителей тоже?

Имя: Гость
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