23.10.2017 | 18:45

В ходе прокурорских проверок выявлены многочисленные нарушения в деятельности транспортных предприятий. Неисправность автобусов, маршруток и некомпетентные механики, водители без ежедневного медицинского допуска к работе создают угрозу безопасности пассажиров.

«Больше всего претензий предъявляется к организации перевозчиков по медицинскому обследованию водителей. Так, в городе Пензе, Шемышейском, Городищенском, Пензенском районах выявлены факты, когда перевозчики не проводили периодические обследования родителей, включая психологическое тестирование», - пояснил старший прокурор отдела управления прокуратуры Пензенской области Ильяс Карамышев.

Выходит, что даже нетрезвый шофер может сесть за руль. Также грешат автотранспортные предприятия и тем, что принимают на работу водителей, не прошедших стажировку, и механиков без аттестации. Таким образом, автобусы становятся источниками повышенной опасности.

Число ДТП с участием пассажирского транспорта растет. Так, в феврале 2017-го на территории Мокшанского района рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Кузнецк, столкнулся с фурой.

«Не исключены были факты, когда на линию выпускались транспортные средства, не прошедшие в установленном порядке технический осмотр, либо они эксплуатировались с неисправностями, при которых перевозка запрещена», - заключил Ильяс Карамышев.

Среди нарушений, которые выявили прокуроры, было и несоблюдение режима труда и отдыха на предприятиях: водители буквально засыпают за рулем.