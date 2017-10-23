23.10.2017 | 14:19

В правительстве Пензы на еженедельном оперативном совещании обсудили подготовку города к предстоящей зиме. Одним из главных стал вопрос об очистке дорог от снега.

«Меня сегодня беспокоит проблема, связанная с предстоящей уборкой снега: парковка машин, где будут парковать. Покажите дворников, кто будет убирать», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава администрации города доложил, что большая часть специализированных машин переоборудована для работы в холодное время года. Некоторые единицы техники были оставлены для уборки улиц в межсезонье. Противогололедные материалы запасены в достаточном количестве, у коммунальных служб есть горючее, штат укомплектован, задержек по зарплате нет.

На совещании говорили и о том, как в скором времени будут украшать улицы к новогодним праздникам. Пока же областной центр выглядит достаточно скучно - по мнению Ивана Белозерцева, работу по подсветке зданий подчиненные провалили.

«Сейчас есть хорошие решения, недорогие лампы для подсветки, они смотрятся красиво. И надо этой работой заняться, конкретной работой. Сделали вместе - люди сказали спасибо, и вы остались довольны», - заключил губернатор.

Была оговорена необходимость подсвечивать в первую очередь крупные очаги культуры. Также одно из предложений - заняться оформлением телевышки на Западной Поляне, но для этого нужно 2,5 миллиона рублей и разрешение из Москвы.