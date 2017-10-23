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Общество | В Пензе планируют подсветить телевышку на Западной Поляне

23.10.2017|14:19
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В правительстве Пензы на еженедельном оперативном совещании обсудили подготовку города к предстоящей зиме. Одним из главных стал вопрос об очистке дорог от снега.

«Меня сегодня беспокоит проблема, связанная с предстоящей уборкой снега: парковка машин, где будут парковать. Покажите дворников, кто будет убирать», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава администрации города доложил, что большая часть специализированных машин переоборудована для работы в холодное время года. Некоторые единицы техники были оставлены для уборки улиц в межсезонье. Противогололедные материалы запасены в достаточном количестве, у коммунальных служб есть горючее, штат укомплектован, задержек по зарплате нет.

На совещании говорили и о том, как в скором времени будут украшать улицы к новогодним праздникам. Пока же областной центр выглядит достаточно скучно - по мнению Ивана Белозерцева, работу по подсветке зданий подчиненные провалили.

«Сейчас есть хорошие решения, недорогие лампы для подсветки, они смотрятся красиво. И надо этой работой заняться, конкретной работой. Сделали вместе - люди сказали спасибо, и вы остались довольны», - заключил губернатор.

Была оговорена необходимость подсвечивать в первую очередь крупные очаги культуры. Также одно из предложений - заняться оформлением телевышки на Западной Поляне, но для этого нужно 2,5 миллиона рублей и разрешение из Москвы.

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Гость|23.10.2017 19:42|

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Гость|23.10.2017 19:43|

penzainform.ru писал(a):

заняться оформлением телевышки на Западной Поляне, но для этого нужно 2,5 миллиона рублей
А что, кроме этого артобъекта их больше потратить не на что? Дядя вообще-то профпригоден?

Гость|23.10.2017 19:47|

Дорогу к военной прокуратуре отремонтируйте -80 метров ,стыд и позор,вояки битую штукатурку в ямы кидают.Пылища на километр,а то подсветить-дел нет поважнее????

Гость|23.10.2017 19:52|

Вышки подсвечиваем и освещаем улицы. Не проще время перевести на час вперёд чтобы люди при Солнечном свете домой возвращались

Гость|23.10.2017 19:56|

А улицы города нормально осветить мысль вам, уважаемые руководители, в ваши головы не приходила? Вам не до того, вы в эстетику подались, а что гибнут пешеходы а водители на нары вам это не интересно?

Гость|23.10.2017 20:07|

Проверьте не вредно ли электромагнитное излучение телевышки. Она на всю свою высоту нашпигована излучающими теле и связными антеннами.

Гость|23.10.2017 20:13|

Проще покрасить её люминисцентной краской,а подсветкой тротуаров и пешеходных переходов надо заниматься.

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