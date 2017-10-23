23.10.2017 | 17:21

В Пензе при проверке деятельности застройщиков многоквартирных домов ОАО «Пензастрой» и ООО «Парус» выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей.

В договоры долевого строительства включались положения, ущемляющие права граждан, чьи денежные средства привлекались для возведения домов.

«Так, ОАО «Пензастрой» в договорах предусматривало только два случая, при наступлении которых участник мог в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в то время как действующим законодательством предусмотрен более широкий перечень таких оснований», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В договорах с ООО «Парус» дольщикам навязывалась подсудность рассмотрения возможных споров по месту нахождения застройщика, хотя по закону выбор судебного органа должен оставаться за потребителем.

В итоге прокуратура Ленинского района возбудила дела об административных правонарушениях. На должностных лиц вышеназванных организаций Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области наложены штрафы.