23.10.2017 | 11:50

У Свердловского моста, на въездах со стороны улиц Злобин и Свердлова, появятся таблички с информацией об истории сооружения, разработчиках проекта, подрядной организации, выполнившей ремонт.

В воскресенье, 22 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел на объекте выездное совещание и проверил, как выполняется его поручение по информационному сопровождению проекта.

«Ремонт Свердловского моста имеет большое значение для Пензы. Он был построен 50 лет назад и к своему юбилею будет полностью обновлен. Важно помнить исторические факты и тех, кто трудился для обеспечения комфортных транспортных связей в городе», - высказался мэр.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время здесь завершается монтаж контактной сети троллейбусной линии, благоустройство подходов к мосту, организация подсветки его нижней части. На следующей неделе на уже заасфальтированную проезжую часть будет нанесена разметка.

Торжественное открытие Свердловского моста намечено на 6 ноября, движение городского транспорта по нему начнется с 7 ноября.