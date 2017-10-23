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Общество | У въездов на Свердловский мост появятся таблички об истории объекта

23.10.2017|11:50
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У Свердловского моста, на въездах со стороны улиц Злобин и Свердлова, появятся таблички с информацией об истории сооружения, разработчиках проекта, подрядной организации, выполнившей ремонт.

В воскресенье, 22 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел на объекте выездное совещание и проверил, как выполняется его поручение по информационному сопровождению проекта.

«Ремонт Свердловского моста имеет большое значение для Пензы. Он был построен 50 лет назад и к своему юбилею будет полностью обновлен. Важно помнить исторические факты и тех, кто трудился для обеспечения комфортных транспортных связей в городе», - высказался мэр.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время здесь завершается монтаж контактной сети троллейбусной линии, благоустройство подходов к мосту, организация подсветки его нижней части. На следующей неделе на уже заасфальтированную проезжую часть будет нанесена разметка.

Торжественное открытие Свердловского моста намечено на 6 ноября, движение городского транспорта по нему начнется с 7 ноября.

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Гость|23.10.2017 12:32|

Предлагаю переименовать данное транспортное сооружения, в связи с печальной датой 100 летием октябрьского государственном переворота, исторической правды, и его полной реконструкцией также

Гость|23.10.2017 12:32|

Вот, город радуется, а нам, жителям Междуречья, печаль. ЗАБЕРУТ У НАС МАРШРУТКУ № 6, И БУДЕТ ОНА КУРСИРОВАТЬ ОПЯТЬ ПО ПРЕЖНЕМУ МАРШРУТУ, НА 3-Ю ПЕНЗУ. А КАК ХОРОШО НАМ БЫЛО, КАК НАМ ХОРОШО С ДАННОЙ МАРШРУТКОЙ! УВАЖАЕМАЯ ВЛАСТЬ! ОСТАВЬТЕ НАМ, ЖИТЕЛЯМ МЕЖДУРЕЧЬЯ, МАРШРУТКУ № 6. ПУСТИТЕ НА 3-Ю ПЕНЗУ ДРУГУЮ. ОЧЕНЬ ПРОСИМ ВАС! ОЧЕНЬ!

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