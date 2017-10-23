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Общество | Радиозавод выбрал «МегаФон» поставщиком мобильной связи

23.10.2017|09:35
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Компания «МегаФон» будет предоставлять одному из крупнейших российских заводов радиоэлектроники услуги мобильной связи. Контракт сроком на три года заключен АО «Радиозавод» после изучения качества связи и масштаба покрытия сети оператора на всей территории Поволжья.

Радиозавод производит автоматизированные комплексы и системы управления специального назначения в интересах министерства обороны и других силовых ведомств. Техника предприятия поставляется более чем в 20 стран мира.

При этом первостепенное значение его руководство уделяет надежности связи между сотрудниками на территории, где находятся основные производственные площадки, а также учреждения, выступающие заказчиками продукции.

По итогам тендера на поставку услуг мобильной связи, проведенного АО «Радиозавод», наибольшее суммарное число баллов набрал «МегаФон».

Оператор подтвердил отличное качество связи, в том числе четвертого поколения, на территории всей Пензенской области и соседних регионов Поволжья. Скоростной мобильный Интернет 4G МегаФона доступен на территории 14 райцентров и трех крупнейших городов, где проживает 78% населения области.

«Сейчас все больше государственных и бизнес-организаций выбирают «МегаФон» по причине хорошего покрытия - это подтверждают результаты тендеров. Теперь в числе таких клиентов и ключевое предприятие региона - АО «Радиозавод». Уже в ближайшее время в рамках заключенного контракта более 280 номеров сотрудников будут переведены на обслуживание в нашу компанию.

Тарифы, которые мы предложили, подразумевают бесплатное общение внутри корпорации, возможность пользоваться связью по домашним тарифам при поездках по России и скоростным Интернетом», - рассказал директор Пензенского отделения «МегаФона» Алексей Брюхачев.

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