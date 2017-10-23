23.10.2017 | 18:15

Программа «Наши новости» 11 канала стала финалистом престижного российского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион-2017». В номинации «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона» вечерний выпуск признан одним из лучших. Редактор службы новостей Елена Макарова привезла диплом из Калининграда - именно там прошла церемония объявления претендентов на получение бронзового Орфея.

«Когда Виталий Елисеев, ведущий программы «Время», стал открывать конверт, я мысленно сижу и подсказываю ему: «Говори - Пенза, «Наши новости»! Пенза, «Наши новости»!» - рассказала Елена.

Так и вышло - ведущий, открыв конверт, провозгласил: «Наши новости», ЗАО «Телекомпания «Наш дом», канал-вещатель - 11 канал, город Пенза».

«Честно говоря, для меня это ожидаемо. Во-первых, потому что работает команда профессионалов, и уже давно, во-вторых, 11 канал сейчас и в кабеле, и в Интернет, и в эфире представлен. Кроме того, данные социологических исследований говорят о том, что рейтинг программы «Наши новости» забивает рейтинги даже федеральных телеканалов», - поделилась генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

Шестнадцатый год подряд профессионалы со всей страны отправляют свои лучшие телевизионные проекты на конкурс, который проводит фонд «Академия российского телевидения».

«Сегодня мы предъявляем региональному телевидению точно такие же требования, которые мы предъявляем федеральному телевидению. А учитывая, что наше федеральное телевидение, мягко говоря, не самое плохое в мире, то требования к вам ровно такие же, как в Нью-Йорке, Шанхае и в любой точке земного шара», - пояснил президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов.

За более чем двадцатилетнюю историю телеканал «Наш Дом» завоевал доверие и авторитет тысяч пензенцев (от самых маленьких поклонников Чучи до взрослого населения), которые следят за новостями региона на 11-м. Не раз деятельность коллектива телеканала была отмечена наградами. Так, в 2003-м репортаж Валентина Трушнина и работа в прямом эфире ведущей Елены Макаровой были признаны лучшими в стране.

Два года спустя на всероссийском конкурсе отметили дизайн прогноза погоды. В 2007-м авторская передача Елены Юматовой «Обратный отсчет» вошла в пятерку лучших публицистических программ. Дипломов «ТЭФИ-Регион» были удостоены и дизайнеры 11-го за оформление телеэфира. Победителем в номинации «Ведущий прогноза погоды» в 2009 году стала Ольга Кострова. В 2015-м 11-й признали лучшим региональным каналом на премии «Большая цифра».

Членами жюри «ТЭФИ-Регион-2017» предстоит определить победителей, их назовут в начале декабря в Тюмени.