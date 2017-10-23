23.10.2017 | 11:56

В Пензе не хватает арт-объектов - такой вывод сделал губернатор Иван Белозерцев после визита в Сочи, отметив, что там их на пешеходных улицах много.

«Да, у нас всегда не хватает средств. Слушайте, давайте бизнес подключать! Должен быть проект. Например, приводим в порядок лесной массив на Западной Поляне - и посмотреть, что дальше делать, где арт-объекты. Или это будет улица Московская, или набережная. Какими арт-объекты должны быть, нужно планировать, обсуждать со специалистами, архитекторами, дизайнерами, гражданским обществом», - обозначил свою позицию Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 23 октября.

По мнению губернатора, к финансированию установки арт-объектов нужно привлекать не только бизнес, но и бюджетные средства.

«Тогда город наш будет становиться лучше, краше, комфортнее. Почему из таких городов, как Пенза, люди уезжают в Москву, Петербург? Во-первых, там легче устроиться и реализовать себя. С другой стороны, важное направление - это комфортная среда», - заявил Иван Белозерцев.

По его словам, хорошие квартиры, ухоженные территории, возможность устроить детей в сад и школу и дать им достойное образование, культурные мероприятия - все это важно, так как привлекает молодежь.

«Мы должны постоянно быть недовольными собой и своей работой, работой своих коллег. Это путь к развитию», - отметил Иван Белозерцев.

После этого губернатор обратился к мэру Пензы Виктору Кувайцеву. «Много сделано в городе, но по ремонту фасадов - плохо, заборов много покосившихся... Нужно заниматься этим, сейчас наступает зима, но мы не должны останавливаться в работе по благоустройству», - подытожил глава региона.