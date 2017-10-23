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Общество | Губернатор потребовал устанавливать в Пензе больше арт-объектов

23.10.2017|11:56
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В Пензе не хватает арт-объектов - такой вывод сделал губернатор Иван Белозерцев после визита в Сочи, отметив, что там их на пешеходных улицах много.

«Да, у нас всегда не хватает средств. Слушайте, давайте бизнес подключать! Должен быть проект. Например, приводим в порядок лесной массив на Западной Поляне - и посмотреть, что дальше делать, где арт-объекты. Или это будет улица Московская, или набережная. Какими арт-объекты должны быть, нужно планировать, обсуждать со специалистами, архитекторами, дизайнерами, гражданским обществом», - обозначил свою позицию Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 23 октября.

По мнению губернатора, к финансированию установки арт-объектов нужно привлекать не только бизнес, но и бюджетные средства.

«Тогда город наш будет становиться лучше, краше, комфортнее. Почему из таких городов, как Пенза, люди уезжают в Москву, Петербург? Во-первых, там легче устроиться и реализовать себя. С другой стороны, важное направление - это комфортная среда», - заявил Иван Белозерцев.

По его словам, хорошие квартиры, ухоженные территории, возможность устроить детей в сад и школу и дать им достойное образование, культурные мероприятия - все это важно, так как привлекает молодежь.

«Мы должны постоянно быть недовольными собой и своей работой, работой своих коллег. Это путь к развитию», - отметил Иван Белозерцев.

После этого губернатор обратился к мэру Пензы Виктору Кувайцеву. «Много сделано в городе, но по ремонту фасадов - плохо, заборов много покосившихся... Нужно заниматься этим, сейчас наступает зима, но мы не должны останавливаться в работе по благоустройству», - подытожил глава региона.

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Гость|23.10.2017 12:17|

penzainform.ru писал(a):

Например, приводим в порядок лесной массив на Западной Поляне - и посмотреть, что дальше делать, где арт-объекты.
Что? Вы уничтожаете лесной массив заменяя скверами, асфальтом и камнем.

Гость|23.10.2017 12:19|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе не хватает арт-объектов - такой вывод сделал губернатор Иван Белозерцев после визита в Сочи, отметив, что там их на пешеходных улицах много.
А стелу Слава Героям зачем удумали переносить? Насмотрелись?

Гость|23.10.2017 12:21|

penzainform.ru писал(a):

Какими арт-объекты должны быть, нужно планировать, обсуждать со специалистами, архитекторами, дизайнерами, гражданским обществом», - обозначил свою позицию Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 23 октября.
Посмотрите на Глобус. Это трагедия. Вместо реконструкции этого советского арт-объекта его превратили в элемент новогоднего лекора навечно.

Гость|23.10.2017 12:21|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В Пензе не хватает арт-объектов - такой вывод сделал губернатор Иван Белозерцев после визита в Сочи, отметив, что там их на пешеходных улицах много.
А стелу Слава Героям зачем удумали переносить? Насмотрелись?
Стела - ничто,

РПЦ - все, детка

Гость|23.10.2017 12:22|

penzainform.ru писал(a):

Тогда город наш будет становиться лучше
ваш город уже никогда не будет лучше, пенза город алкашей нариков

Гость|23.10.2017 12:23|

Арт-объекта на Советской площади вам не хватает? Попов больше чем собак бездомных развелось и все хотят сладко жрать и ни хрена не делать за счёт буртасо-холопов.

Гость|23.10.2017 12:23|

penzainform.ru писал(a):

«Мы должны постоянно быть недовольными собой и своей работой, работой своих коллег. Это путь к развитию», - отметил Иван Белозерцев.
И какие выводы сделаны после уродского арт-мусора в сквере "45 меридиан"? Никакие. Го уродовать город дальше?

Гость|23.10.2017 12:26|

penzainform.ru писал(a):

«Мы должны постоянно быть недовольными собой и своей работой, работой своих коллег. Это путь к развитию», - отметил Иван Белозерцев.
Всё это бессмысленно. Надо тонко чувствовать свой народ. А вы чувствуете кого угодно но не народ.

Гость|23.10.2017 12:27|

Одни пустые слова, реальных дел практически нет!

Гость|23.10.2017 12:27|

Правильно надо поставить памятники ермину. Кавлягину.бочкареву.и еще многим выдающимся чиновникам и артистам со спортсменами и учеными преподователями.

Гость|23.10.2017 12:29|

Надо делать памятники из камня чтобы на цвет мет не снесли

Гость|23.10.2017 12:29|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе не хватает арт-объектов - такой вывод сделал губернатор Иван Белозерцев после визита в Сочи, отметив, что там их на пешеходных улицах много.
Главная проблема Пензы это горе архитекторы, дизайнеры и мастерские вкупе с некомпетентными чиновниками.

Гость|23.10.2017 12:30|

Ба сколько дураков на этом сайте.

Гость|23.10.2017 12:31|

penzainform.ru писал(a):

«Да, у нас всегда не хватает средств.
Не договорил предложение, надо было сказать вот так :"Да, у нас всегда не хватает средств для города и людей, однако свои доходы мы будем увеличивать и хрен с вами, хоть сдохните"

Гость|23.10.2017 12:31|

Когда на привокзальной площади станции Пенза-1 будут нормальные часы а не этот фарс?

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Имя: Гость
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