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Общество | Губернатор Иван Белозерцев пригласил сочинцев в холодную Пензу

23.10.2017|09:40
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Губернатор Иван Белозерцев предложил сочинцам отдыхать в Пензе. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 23 октября.

В Сочи свою идею губернатор озвучил в ходе рабочей встречи с главой города Анатолием Пахомовым.

«Я предложил, чтобы сочинцы к нам приезжали, прилетали, чтоб посмотреть холодную Пензу. Есть у нас и много интересных туристических объектов», - сообщил Иван Белозерцев.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о том, что в Пензе будут презентованы возможности отдыха в Сочи. При этом глава региона обратил внимание Анатолия Пахомова на то, что предложения по вариантам отдыха должны быть по качеству достойные, а по стоимости разумные.

«Большинству жителей нашего региона дорогие отели не по карману. Он сказал, что есть варианты отелей с ценой 400 рублей за сутки», - отметил Иван Белозерцев.

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Гость|23.10.2017 09:46|

Стелу Героев помочь перенести куда подальше?

Гость|23.10.2017 09:46|

… будете у нас на Колыме — милости просим!

— Нет, уж лучше вы к нам!

Гость|23.10.2017 09:49|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев предложил сочинцам отдыхать в Пензе.
Хорошая шутка. Надо ещё предложить проводить президентские и правительственные совещания не в Сочи, а в Пензе. Сразу станет НьюПензой.

Гость|23.10.2017 09:56|

Позорные часы специально с фото убрали? Молодцы. Хоть на фото Пензу лишний раз не опозорим.

Гость|23.10.2017 09:59|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев предложил сочинцам отдыхать в Пензе.
ВЫСОКОпоставленным сочинцам предложил?

Гость|23.10.2017 10:03|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев пригласил сочинцев в холодную, ГОЛОДНУЮ, КОРРУМПИРОВАННУЮ Пензу. Сочинцы п ... .

Гость|23.10.2017 10:05|

Лучше в Турцию.Намного дешевле.Вдвое.И сервис лучше.

Гость|23.10.2017 10:05|

Маразм крепчает,иду голосовать за Ксю,та хоть стерва,но неглупая.

Гость|23.10.2017 10:10|

Гость писал(a):

23.10.2017 10:05|

Маразм крепчает,иду голосовать за Ксю,та хоть стерва,но неглупая.

Лучше за Явлинского, тоже не пройдёт, но понятней позиция, не Дурдом-3.

Гость|23.10.2017 10:15|

Гость писал(a):

Маразм крепчает,иду голосовать за Ксю,та хоть стерва,но неглупая.
Эта которая не знает, что такое 1 кв.см.(видео на Ю тУБЕ)!!!Она не глупая,она просто дура!!!!!Ну раз вы голосуете за человека который ненавидит российский народ,для которого "русский народ выродки" и "генетическое отребье"(зато любит еврейский народ),за того кто ненавидит детей и многое др.,то С ВАМИ ВСЁ ЯСНО.

Гость|23.10.2017 10:17|

penzainform.ru писал(a):

«Я предложил, чтобы сочинцы к нам приезжали, прилетали, чтоб посмотреть холодную Пензу. Есть у нас и много интересных туристических объектов», - сообщил Иван Белозерцев.
Тоже был на озере, видел уток, прикормил, близко не подплыли, хотел пригласить на шашлык-пардон в шашлык.

Приглашатель.

Гость|23.10.2017 10:20|

penzainform.ru писал(a):

у нас и много интересных туристических объектов», - сообщил Иван Белозерцев.
Забыл сказать что у нас УНИКАЛЬНАЯ природная ЗОНА и необычайно разнообразные ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.

Гость|23.10.2017 10:29|

Гость писал(a):

Забыл сказать что у нас УНИКАЛЬНАЯ природная ЗОНА и необычайно разнообразные ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.
Уникально вырубленные леса,застроенные парки,развалины Колизея,ой простите Цирка ,остатки "древней" канатной дороги оставшийся от предыдущей цивилизации,"древние" руины гигантов ЗиФа и Химмаша,на ул.Набережной реки Пензы !!! текущее болото под названием Сура и многое, многое другое

Гость|23.10.2017 10:37|

Гость писал(a):

Забыл сказать что у нас УНИКАЛЬНАЯ природная ЗОНА и необычайно разнообразные ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.
Это шутка? Все леса и парки повырубали и застроили!

Гость|23.10.2017 10:44|

Гость писал(a):

Гость|23.10.2017 10:37|

Гость писал(a):

Забыл сказать что у нас УНИКАЛЬНАЯ природная ЗОНА и необычайно разнообразные ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.

Это шутка?

penzainform.ru писал(a):
«Пензенский стал одним из лидирующих регионов, где активно развивается агропромышленный комплекс. Он обладает высоким уровнем развития инфраструктуры, что сегодня очень важно для бизнеса, уникальным природно-ресурсным потенциалом, благоприятными климатическими условиями и отлаженной системой логистики и транспорта», - заявил Иван Белозерцев.
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