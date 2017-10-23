23.10.2017 | 09:40

Губернатор Иван Белозерцев предложил сочинцам отдыхать в Пензе. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 23 октября.

В Сочи свою идею губернатор озвучил в ходе рабочей встречи с главой города Анатолием Пахомовым.

«Я предложил, чтобы сочинцы к нам приезжали, прилетали, чтоб посмотреть холодную Пензу. Есть у нас и много интересных туристических объектов», - сообщил Иван Белозерцев.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о том, что в Пензе будут презентованы возможности отдыха в Сочи. При этом глава региона обратил внимание Анатолия Пахомова на то, что предложения по вариантам отдыха должны быть по качеству достойные, а по стоимости разумные.

«Большинству жителей нашего региона дорогие отели не по карману. Он сказал, что есть варианты отелей с ценой 400 рублей за сутки», - отметил Иван Белозерцев.