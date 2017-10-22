В воскресенье, 22 октября, в Пензе оценили организацию рабочего процесса по строительству водопровода в поселке Лесном.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время там устраиваются стены резервуаров, проложено 2 000 метров водопровода из запланированных 2 700.
Проверяющие отметили, что подрядная организация справляется с поставленной задачей: работы ведутся в ежедневном режиме, количество специалистов, задействованных на объекте, увеличено вдвое.
«Технические сложности вызывает обустройство проколов через плотину в районе исправительной колонии № 8. Несмотря на эту ситуацию, на данном этапе график выдерживается в рамках контракта», - уточнили в пресс-службе мэрии.
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