22.10.2017 | 11:04

Для оценки качества ремонта на улице Медицинской будет собрана комиссия, в которую войдут работники районной администрации, департамента и управления ЖКХ Пензы. Такое распоряжение сделал глава городской администрации Виктор Кувайцев в воскресенье, 22 октября.

Во дворе на улице Медицинской устанавливался бортовой камень, асфальтировались въезды на территорию многоквартирных домов. Во время посещения объекта в субботу, 21 октября, Виктор Кувайцев выявил ряд недостатков в работе, и подверг резкой критике ее качество.

«Примыкание асфальта в одной плоскости выполнено безобразно. Вам должно быть стыдно перед жителями за свою небрежность. Брак нужно устранить за выходные», - заявил тогда мэр, обращаясь к представителям подрядной организации.

Однако, как сообщили в пресс-службе городской администрации, утром воскресенья бригады не вышли на участок, состояние объекта осталось прежним.

В итоге мэр решил, что брак принимать и оплачивать нельзя. «Комиссия составит акт о недочетах и подготовит претензию. Подрядную организацию обяжут переделать некачественную работу и применят по отношении к ней штрафные санкции», - заключил он.