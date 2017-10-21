21.10.2017 | 15:36

В селе Воскресеновка для строительства нового газопровода выбрали путь по узкой улице Новоселов. Местные жители совсем недавно узнали о предстоящих работах по прокладыванию трубы и боятся остаться без дороги, которую они отсыпали и разравнивали за собственные деньги.

«Почему решили прямо по населенному пункту пускать? Есть же проулки, есть зады», - выразила свое недоумение одна из них.

«Сколько времени жители этой улицы будут лишены доступа к своим домам?» - поинтересовался другой сельчанин Олег Кузнецов.

Представитель подрядной организации, отвечающей за монтаж трубы, пояснил - нисколько. Есть согласованный проект, в рамках которого и будут вестись работы.

Правда, в этот самый проект уже были внесены некоторые коррективы. Изначально собирались выкапывать траншею, но затем планы поменялись.

«Все работы будут проводиться методом горизонтального бурения и будут только приямки, ориентировочно через 200 метров, которые вообще никому не будут мешать», - пояснил представитель подрядной организации Юрий Кулясов.

«Нам была обещана глубина прокладки газопровода до четырех метров, а сейчас речь идет уже о двух», - рассказал местный житель Константин Абрамкин.

По программе газификации сельской местности будут прокладывать коммуникации. Ветка протяженностью 980 метров пойдет транзитом по этой улице к другим домам на окраине.

«За нашими огородами идет проулок. Он до самого леса, до другой улицы. Там будут строиться многодетные семьи, им газ отсюда через наши огороды проводить к себе. Ну сделайте тем людям хотя бы что-то!» - возмутилась еще одна жительница Воскресеновки Надежда Щетинина.

По обеим сторонам этой сельской дороги уже протянуты коммуникации - водопровод и канализация. Правда, они не числятся ни на чьем балансе, да и о врезках домов к трубам знают лишь жители. Если произойдет, к примеру, утечка, устранить ее будет проблематично, волнуются сельчане.

«Нельзя в пределах шести метров от оси газопровода никаких работ вести: ни строительства, ни бурения, ни каких-либо хозяйственных работ», - отметила жительница села Мария Абрамкина.

Глава администрации Воскресеновки Александр Яблоков заверил обеспокоенную женщину, что проблем не возникнет и коммуникации в скором времени будут узаконены. К примеру, проект водопроводных сетей уже находится на регистрации в кадастровой палате.

Александр всего десять месяцев занимает должность главы сельской администрации, пытается обойти острые углы и с водопроводом, и с новой линией газа. А подрядчики обещают протянуть ветку в течение двух недель и затем восстановить благоустройство на улице.