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Общество | Врач-невролог прочла лекцию для членов клубов инвалидов и ветеранов

21.10.2017|16:52
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Пензенский Центр культуры и досуга провел очередную встречу для участников городских клубов инвалидов и ветеранов «Доброе сердце» и «Красная гвоздика». Такие часы здоровья, вечера поэзии, встречи с интересными людьми и другие мероприятия организуются в центре каждый месяц.

В этот раз с докладом о том, как сохранить здоровье в зрелом возрасте, выступала врач-невролог, проработавшая в медицине более полувека, Нелли Разинова. Она уверена, что дата рождения человека определяет болезни, которые преследуют его на протяжении жизни. Нелли Николаевна рассказала, как важно любить себя, чаще улыбаться, а также обращать особое внимание на свою «ахиллесову пяту».

«У Овна это голова, у Тельца - шея, горло, у Близнецов - дыхательная система. Каждый человек должен знать свое слабое место, но, вместе с тем, когда заболеешь и когда чувствуешь себя нездоровым - идти к врачу, не ждать!» - подчеркнула Нелли Николаевна.

Сюда приходят, чтобы найти новых друзей, пообщаться, послушать хорошую музыку и просто душевно провести вечер.

«Я считаю долгом таких людей здесь объединять и устраивать их досуг и продлевать и таким образом жизнь», - рассказала заведующая Центром культуры и досуга Татьяна Щербакова.

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