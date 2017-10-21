21.10.2017 | 10:21

В субботу, 21 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел рабочее совещание, на котором обсуждалась реализация программы «Формирование современной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как доложил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин, на всех 35 объектах завершены основные виды работ: установка бордюрного камня, отсыпка щебнем парковочных мест, обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, асфальтирование.

«Подрядные организации устанавливают лавочки, урны и детские игровые комплексы. В среднем по дворовым территориям процент готовности составляет 94%. Управление ведет приемку работ по заключенным муниципальным контрактам», - уточнил он.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что в комиссионных обследованиях дворов должны принимать участие представители общественности.

«Мы отмечаем положительную тенденцию - жители стали активнее интересоваться развитием придомовых территорий. При выполнении программы учитывались пожелания горожан, граждане следили за процессом ремонта. Надеюсь, что собственники будут поддерживать порядок во дворах», - резюмировал мэр.