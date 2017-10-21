В честь 100-летней годовщины со дня Октябрьской революции 1917 года, которое будет отмечаться 7 ноября, в Пензе пройдут массовые мероприятия. Соответствующее распоряжение издало региональное правительство.
Для подготовки праздника создан оргкомитет под председательством первого заместителя председателя правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства Ларисы Рябихиной. В него вошли председатель Заксобра Валерий Лидин, министр образования Александр Воронков, министр культуры Татьяна Курдова, зампреды правительства Олег Ягов и Василий Трохин, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, председатель городской общественной организации ветеранов Владимир Керханаджев и другие известные пензенцы.
Планируется, что на набережной Суры, у монумента «Росток», пройдет митинг, после которого будут извлечены две капсулы с письмами потомкам, замурованные в стеле «Слава героям» в 1967 и 1977 годах.
В 13:00 в филармонии начнется торжественное собрание, посвященное столетию революции, после которого состоится концерт.
Участие в мероприятиях примут почетные граждане, представители политических партий и ветеранских организаций.
penzainform.ru писал(a):Лишь бы не работать.
А после в храм на субботник, убраться за недобросовестными подрядчиками.-больше пользы будет