21.10.2017 | 11:46

В честь 100-летней годовщины со дня Октябрьской революции 1917 года, которое будет отмечаться 7 ноября, в Пензе пройдут массовые мероприятия. Соответствующее распоряжение издало региональное правительство.

Для подготовки праздника создан оргкомитет под председательством первого заместителя председателя правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства Ларисы Рябихиной. В него вошли председатель Заксобра Валерий Лидин, министр образования Александр Воронков, министр культуры Татьяна Курдова, зампреды правительства Олег Ягов и Василий Трохин, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, председатель городской общественной организации ветеранов Владимир Керханаджев и другие известные пензенцы.

Планируется, что на набережной Суры, у монумента «Росток», пройдет митинг, после которого будут извлечены две капсулы с письмами потомкам, замурованные в стеле «Слава героям» в 1967 и 1977 годах.

В 13:00 в филармонии начнется торжественное собрание, посвященное столетию революции, после которого состоится концерт.

Участие в мероприятиях примут почетные граждане, представители политических партий и ветеранских организаций.