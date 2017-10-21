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Общество | В Пензе торжественно отметят 100-летие Октябрьской революции

21.10.2017|11:46
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В честь 100-летней годовщины со дня Октябрьской революции 1917 года, которое будет отмечаться 7 ноября, в Пензе пройдут массовые мероприятия. Соответствующее распоряжение издало региональное правительство.

Для подготовки праздника создан оргкомитет под председательством первого заместителя председателя правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства Ларисы Рябихиной. В него вошли председатель Заксобра Валерий Лидин, министр образования Александр Воронков, министр культуры Татьяна Курдова, зампреды правительства Олег Ягов и Василий Трохин, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, председатель городской общественной организации ветеранов Владимир Керханаджев и другие известные пензенцы.

Планируется, что на набережной Суры, у монумента «Росток», пройдет митинг, после которого будут извлечены две капсулы с письмами потомкам, замурованные в стеле «Слава героям» в 1967 и 1977 годах.

В 13:00 в филармонии начнется торжественное собрание, посвященное столетию революции, после которого состоится концерт.

Участие в мероприятиях примут почетные граждане, представители политических партий и ветеранских организаций.

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Гость|21.10.2017 12:03|

penzainform.ru писал(a):

Для подготовки праздника создан оргкомитет под председательством первого заместителя председателя правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства Ларисы Рябихиной. В него вошли председатель Заксобра Валерий Лидин, министр образования Александр Воронков, министр культуры Татьяна Курдова, зампреды правительства Олег Ягов и Василий Трохин, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, председатель городской общественной организации ветеранов Владимир Керханаджев и другие известные пензенцы.
Лишь бы не работать.

А после в храм на субботник, убраться за недобросовестными подрядчиками.-больше пользы будет

Гость|21.10.2017 13:12|

Гость писал(a):

А после в храм на субботник, убраться за недобросовестными подрядчиками.-больше пользы будет
Храм - попам. Пусть попы и дьяки с семьями и убирают.

Имя: Гость
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