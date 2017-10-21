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Общество | В Пензе спецтехнику подготовили к борьбе со снегопадами и гололедом

21.10.2017|13:05
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В субботу, 21 октября, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел осмотр снегоуборочной техники, находящейся в ведении МУП «Пензадормост».

Как доложил директор предприятия Вячеслав Голохвастов, в связи с похолоданием с 20 октября организовано дежурство специализированной техники. В готовности 31 единица, предназначенная для устранения скользкости дорожного покрытия, а также закуплены противогололедные материалы.

По словам Вячеслава Голохвастова, всего подготовлены 101 единица техники для работы по зимней технологии, в том числе коммунально-дорожные машины, пескоразбрасыватели, тракторные щетки, плужно-щеточные машины, погрузчики, грейдеры, снегопогрузчики, роторы, бульдозеры, экскаваторы.

Виктор Кувайцев обратил особое внимание на необходимость во время заморозков и гололеда обрабатывать тротуары, обеспечивая безопасность пешеходов, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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