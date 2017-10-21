21.10.2017 | 16:23

В Пензе подвели итоги регионального этапа всероссийского чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Призеры хоть и ограниченны в физических возможностях, но щедро наделены талантами.

Соревнования проходили в течение двух дней на базе образовательных и медицинских учреждений города. За победу боролись 50 студентов и молодых специалистов. Лучших выявили в восьми номинациях: «Фотограф-репортер», «Поварское дело», «Зубной техник» и других.

Учащийся Мокшанского многопрофильного техникума-интерната Федор Швырев уже во второй раз стал лучшим веб-дизайнером области. Он остался доволен и процессом, и результатом.

«Надо было создать интернет-сайт, нарисовать дизайн, сделать верстку, провести программирование, чтобы сайт работал. Мне мои работы исключительно в редких случаях нравятся. Но эта работа понравилась», - поделился Федор.

Восемь участников, ставших победителями областного этапа, в конце ноября поедут в Москву, чтобы побороться за звание лучшего в стране.