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Общество | Юных пензенцев приглашают сдать анализы по направлению от врача

20.10.2017|11:19
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В субботу, 21 октября, в городской детской поликлинике Пензы пройдет профилактическая акция «День лабораторных исследований».

Врачи проведут лабораторный забор анализов у всех желающих. В этот день можно будет сделать общий анализ крови, мочи, соскоб на яйца глистов и копрологический анализ.

Акция будет проходить с 8:00 до 10:00 по адресу: г. Пенза, 1-й проезд Рахманинова, 12, 3-й этаж.

«При себе необходимо иметь направление от врача», - подчеркнули в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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