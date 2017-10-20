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Общество | В Сердобск привезут мощи святителя Иннокентия Пензенского

20.10.2017|16:49
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Торжества в день памяти святителя Иннокентия Пензенского выйдут за пределы области. 22 и 23 октября традиционные богослужения пройдут в Успенском кафедральном соборе Пензы, а в понедельник по окончании литургии состоится главное действо.

«В этом году к празднованию святителя Иннокентия приурочена передача частицы мощей святителя Иннокентия Пензенского в Саратовскую епархию», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Владыка Иннокентий в 1819 году был епископом Саратовским и Пензенским, поэтому соседний регион по праву станет обладателем частицы мощей своего архипастыря. Предстоит проделать путь, который совершил святитель при жизни, отправляясь в Саратов из Пензы.

«Будут посещены город Сердобск, Ртищево, Аткарск, Петровск и, соответственно, сам Саратов. В Саратове эта частица мощей будет встречена в Покровском соборе 29 октября, а 30 октября будет доставлена на свое постоянное место пребывания - в Троицкий кафедральный собор города Саратова», - заключил владыка Серафим.

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