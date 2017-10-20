20.10.2017 | 12:43

В Пензе на 13 объектах не завершены работы по благоустройству после капремонта теплопроводов. Об этом на комиссии при правительстве Пензенской области по прохождению отопительного сезона, состоявшейся в четверг, 19 октября, сообщил представитель ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

По его словам, сам капремонт завершен, осталось привести в порядок территории, где он проходил. В том числе на улицах Пушкина и Коммунистической благоустройство планируется завершить 22 октября, на Ставского - 27-го, сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН.

15 октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев высказал критические замечания в адрес организации, отвечающей за часть улицы Пушкина, где проходил капремонт, а восстановление местности в предыдущем виде затягивается.

«Приведение территории в порядок подразумевает под собой в том числе укладку нового покрытия, монтаж бордюрного камня, оформление газонов», - уточнили в пресс-службе мэрии.