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Общество | В Пензе ул. Пушкина приведут в порядок после капремонта сетей к 22 октября

20.10.2017|12:43
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В Пензе на 13 объектах не завершены работы по благоустройству после капремонта теплопроводов. Об этом на комиссии при правительстве Пензенской области по прохождению отопительного сезона, состоявшейся в четверг, 19 октября, сообщил представитель ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза».

По его словам, сам капремонт завершен, осталось привести в порядок территории, где он проходил. В том числе на улицах Пушкина и Коммунистической благоустройство планируется завершить 22 октября, на Ставского - 27-го, сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН.

15 октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев высказал критические замечания в адрес организации, отвечающей за часть улицы Пушкина, где проходил капремонт, а восстановление местности в предыдущем виде затягивается.

«Приведение территории в порядок подразумевает под собой в том числе укладку нового покрытия, монтаж бордюрного камня, оформление газонов», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|20.10.2017 13:18|

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