20.10.2017 | 13:02

В субботу, 21 октября, в Пензе на базе ДС «Олимпийский» состоится фестиваль «Я начинаю с ГТО» среди дошкольников.

В нем примут участие 20 команд (по четыре ребенка в каждой) из детских садов Пензы, Заречного, Мокшанского, Бессоновского и Пензенского районов.

«Ребятам предстоит выполнить следующие нормативы: челночный бег, смешанное передвижение (1 км), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, плавание», - сообщил ответственный за взаимодействие со СМИ от Министерства физической культуры и спорта Пензенской области Александр Еременко.

По итогам фестиваля команды, занявшие 1-3-е места, получат дипломы министерства и кубки. Кроме того, каждому ребенку вручат сертификат участника, медаль и памятный подарок.