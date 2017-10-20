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Общество | В Пензе дошкольники сдадут нормативы ГТО

20.10.2017|13:02
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В субботу, 21 октября, в Пензе на базе ДС «Олимпийский» состоится фестиваль «Я начинаю с ГТО» среди дошкольников.

В нем примут участие 20 команд (по четыре ребенка в каждой) из детских садов Пензы, Заречного, Мокшанского, Бессоновского и Пензенского районов.

«Ребятам предстоит выполнить следующие нормативы: челночный бег, смешанное передвижение (1 км), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, плавание», - сообщил ответственный за взаимодействие со СМИ от Министерства физической культуры и спорта Пензенской области Александр Еременко.

По итогам фестиваля команды, занявшие 1-3-е места, получат дипломы министерства и кубки. Кроме того, каждому ребенку вручат сертификат участника, медаль и памятный подарок.

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Гость|20.10.2017 13:41|

... и тесты на наркотики. А как по другому-то?

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