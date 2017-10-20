20.10.2017 | 14:21

38-летняя жительница Иссинского района пополнила ряды жертв мошенников, решив приобрести мобильный телефон в интернет-магазине.

Обратившись в полицию, женщина пояснила, что заказала выбранный товар и неделю спустя пришла в почтовое отделение за посылкой. Заплатив при получении 13 тысяч рублей, она обнаружила внутри два телефона. Правда, оба оказались неработающими.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Это не первый случай, когда жителей Пензенской области обманывают при покупке телефонов в Интернете. В Бессоновском и Мокшанском районах жертвы лишились 6 700 и 10 400 рублей соответственно, получив вместо аппаратов нарезанную бумагу. Жителю Кузнецка вместо iPhone прислали два нерабочих телефона LG, чехлы для телефонов и восемь камней, а подросток из Сердобского района стал обладателем стеклянного стакана.