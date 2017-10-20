20.10.2017 | 17:06

Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» совместно с судебными приставами-исполнителями с начала текущего года посетили более 80 адресов злостных неплательщиков.

За 9 месяцев 2017 года в отношении потребителей, которые имеют долг за электроэнергию и не принимают мер по добровольному его погашению, компанией подано 2 790 исковых заявлений на общую сумму 18 046,5 тыс. рублей.

Однако даже при наличии решения суда о взыскании задолженности далеко не все спешат ее погасить. Так, с января по сентябрь в добровольном порядке по исполнительным документам оплачено 927,88 тыс. рублей, в то же время с применением мер принудительного характера - 4 430,96 тыс.

В качестве мер воздействия регулярно применяется наложение ареста на личное имущество должников, в том числе на транспортные средства. У ряда неплательщиков заблокированы расчетные счета в банках на общую сумму 3 524,59 тыс. рублей.

Кроме того, несколько жителей области из-за долгов за электроэнергию временно лишены права на выезд за пределы Российской Федерации.

«Мы всегда идем навстречу нашим потребителям, но к тем из них, кто упорно игнорирует все наши усилия и отказывается платить, мы вынуждены применять соответствующие меры. Это взыскание задолженности в судебном порядке и, как следствие, совместные с приставами рейды по квартирам должников», - отметил управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

В компании также добавили, что в настоящее время на исполнении в службе судебных приставов находится 2 658 исполнительных листов о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию с физических лиц в пользу гарантирующего поставщика на общую сумму порядка 2,5 млн руб. В связи с этим до конца года планируется провести более 10 рейдов по злостным неплательщикам.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех жителей региона вовремя платить за электроэнергию во избежание негативных последствий и дополнительных расходов.