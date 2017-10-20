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Общество | Шеф-повар пензенского ресторана поделился секретами мастерства

20.10.2017|16:10
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Шеф-повар ресторана Роберт Ереванский проводит профессиональный праздник на посту. В руках мастера все горит: он, как волшебник, одним взмахом превращает кусок сырого мяса в произведение искусства.

«Мой отец мне сказал: «Каждый должен заниматься тем делом, которое у него лучше всего получается». Я много чего попробовал в своей жизни. Оказалось, лучше повара нет», - пояснил шеф.

Роберт пришел в профессию более 35 лет назад. Не отрываясь от работы, он рассказал, что учиться на повара - не главное. Им нужно родиться и умереть.

«Повар - это как певец, музыкант. С рождения. Если у человека нет слуха, то сколько хочешь учись, певцом не станешь. А если есть и слух, и все остальное, тебе не обязательно учиться в консерватории, чтобы стать хорошим музыкантом», - высказал собственное мнение Роберт.

Секрет своего искусства маэстро Ереванский сформулировал по-армянски романтично: «Много души кладу!» Кстати, то, что лучшие повара мужчины, а не женщины, он тоже объяснил в кавказской манере.

«Женщине можно доверять, чтоб только она рожала. Больше, я думаю, ничего», - уточнил Роберт.

Рецептами повар в своей работе не пользуется - все делает навскидку и на глаз.

«Я могу взять 100 грамм или 40 грамм мяса: у меня руки как весы стали», - объяснил он.

У Роберта Ереванского есть наследник - сын, который не отходит от отца ни на шаг, ведь парень учится на такого же волшебника.

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