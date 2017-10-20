20.10.2017 | 10:37

Институт региональной политики провел рейтинговое исследование «Тридцать самых влиятельных людей Пензы и Пензенской области».

В рейтинге влияния владелец и генеральный директор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов занял 12-е место, набрав 6,14 балла. Стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом, когда проводилось предыдущее исследование, его влияние, по оценкам экспертов, выросло в 2,45 раза. В 2017-м ему удалось опередить многих представителей власти и силовых структур.

Во время исследования был сформирован еще один рейтинг - признания. Рафик Ибрагимов в данном рейтинге разделил 7-11-е места с представителями власти, силовых структур и сферы образования. Среди предпринимателей, не связанных с государственными должностями, именно Рафик Ибрагимов стал наиболее признаваемой личностью.

Директор Института региональной политики Валентин Мануйлов прокомментировал данные статистики.

«Сравнение мест, занимаемых Ибрагимовым в рейтинге признания и в рейтинге влияния, позволяет утверждать, что он в достаточной мере использует ресурс своей официальной должности и своего неформального статуса, или, другими словами, своего репутационного капитала», - отметил Валентин Мануйлов.

Кроме того, на основе анализа опубликованного рейтинга можно сделать вывод, что генеральный директор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов за прошедшие два года совершил мощный рывок, став одним из наиболее уважаемых и влиятельных бизнесменов Пензенской области.

Как пояснил Валентин Мануйлов, методика проведения опроса проста. Каждый из экспертов составляет и присылает в Институт региональной политики свой список самых влиятельных персон и дает им оценки по 10-балльной шкале, имея в виду, что 10 баллов – максимум, а 1 балл - минимум. В нынешнем исследовании приняли участие 39 экспертов.

На основе этих списков формируется общий, или базовый список. Из него на основе частоты упоминания выделяется тридцатка, которая получила наибольшее количество оценок экспертов.

Частота упоминания служит основой для индекса признания, который рассчитывается путем деления количества экспертов, назвавших персону влиятельной, на число всех экспертов.

Результаты исследования с анализом под названием «Очень важная персона-12» впервые были опубликованы в газете «Улица Московская», выпуск от 13 октября 2017 г.