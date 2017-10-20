20.10.2017 | 15:57

Родители пензенских школьников буквально завалили жалобами прокуратуру. Специалисты контролирующего ведомства выяснят, законно ли взимание комиссии с платежей за питание детей в столовых образовательных учреждений.

«Проверить сами образовательные организации, посмотреть, как у них там все устроено, посмотреть документы. Исходя из этого, будем смотреть, какие там еще субъекты задействованы, куда производится оплата», - уточнила помощник прокурора Пензенской области Екатерина Шабурова.

Напомним, что на прошлой неделе родители узнали, что при пополнении баланса электронной карты стали взимать комиссию.

«Теперь с каждого платежа, который мы вносим на карту в школьном терминале, с нас будут брать один процент, но это не менее 10 рублей. То есть, мы положим 1 000 - с нас возьмут 10 рублей, мы положим 100 - с нас возьмут те же самые 10 рублей», - разъяснила суть претензий горожанка.

Выходит, что те, кто вносит небольшие суммы, станут переплачивать. Инициатором установления комиссии за пополнение электронного счета школьника выступило руководство пензенского платежного центра.

«Оборудование начало выходить из строя, а вознаграждение нам было установлено четыре года назад, когда только запускался проект и был другой курс доллара и другие цены. Вознаграждение выплачивается за осуществление приема платежей. Его платят комбинаты питания, которые пользуются системой. Нам напрямую его выплачивает МУП «АРЦИС», который получает его от комбинатов», - прокомментировал ситуацию директор платежного центра Никита Пексимов.

Эксперимент по введению пластиковых карт в столовых начался в 2013 году. Его проводили на базе 12 школ, где установили специальное оборудование.

«Главный плюс в том, что мы уходим от наличных денег. Не придется родителям давать ребенку каждый день наличные деньги, потому что у него будет карточка. Счет будет пополняться родителями. Если денег на карте нет, то будет приходить СМС, что баланс нулевой и его нужно пополнить», - рассказал тогда о нововведении директор школы № 30 Андрей Долов.

В настоящее время в 57 образовательных учреждениях Пензы за завтраки и обеды в школьных столовых ребята расплачиваются с помощью пластиковых карт.