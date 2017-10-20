20.10.2017 | 15:35

В России могут ввести плату для владельцев домашних животных. Соответствующий законопроект разработало правительство страны и вскоре внесет его на рассмотрение в Государственную думу. Пензенцы отнеслись к данной инициативе неоднозначно.

«Если кто-то держит питомца как своего любимца - это одно, а если кто-то держит животное для разведения и продажи - это совсем другое», - поделился рассуждениями горожанин.

«Положительный, я думаю момент, так как дети гуляют на площадке, а животные свои естественные потребности… делают. Поэтому нужно как-то убирать», - отметила другая прохожая.

«Чтобы они не выбрасывали и не заводили зря. Чтобы меньше было бездомных животных», - увидела в предложении властей положительные моменты одна из жителей Пензы.

А вот сотрудники центра «Питомец» считают, что количество бродячих собак и кошек только увеличится. Дополнительные финансовые обязательства, скорее всего, отобьют у россиян желание приютить четвероногого друга.

«В данный момент потенциальных хозяев и так немного. Люди не очень охотно берут животных у волонтеров из нашего фонда. Мы боимся, что данный налог может поспособствовать только уменьшению спроса на наших животных», - высказала опасение сотрудница центра «Питомец» Ольга Горячева.

Что же касается домашних питомцев, то большинство их владельцев готовы платить государству по опыту советских времен.

«Эти деньги именно и шли на развитие инфраструктуры для собак, то есть были выделенные места для выгула животных, куда собаководы могли сходить погулять с собакой, были дрессировочные площадки. И в Пензе, и в Заречном при клубах ДОСААФ такие площадки существовали. Они были оборудованы, огорожены, там велась работа», - рассказала заводчик собак Наталья Езовских.

Пензенских собаководов волнует вопрос, куда направят эти средства сейчас. Также неизвестно, кто и как будет взимать налог с владельцев животных.

«Пока ясности совершенно нет. Участковые, естественно, этим заниматься не будут. То есть что, еще одну службу какую-то организовывать?» - выразил недоумение кинолог Дмитрий Паук.

Добавим, что опыт регистрации домашних животных в России уже существует. Например, с января 2017 года плата за них взимается в Крыму и составляет 52 рубля. Всего же, согласно оценкам, в нашей стране насчитывается примерно 50 миллионов домашних кошек и собак. И если взять для ориентира сумму налога на полуострове, то государственная казна после принятия закона пополнится почти тремя миллиардами рублей.