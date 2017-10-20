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Общество | Пензенская область стала первой в ПФО по раскрываемости преступлений

20.10.2017|16:17
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На оперативном совещании в управлении МВД подвели итоги работы за девять месяцев 2017 года. Пензенский регион остается одним из самых спокойных в России, а воры, убийцы и насильники все реже уходят от ответственности. Раскрываемость преступлений выросла до 76%. По данному показателю Сурский край на первом месте в Приволжском федеральном округе и на шестом по стране.

«Эффективно и слаженно выполняют свою задачу вновь созданные в системе МВД России подразделения наркоконтроля и по вопросам миграции. Пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, перекрыт канал поставки оптовых партий наркотиков в регион», - сообщил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Кроме того, он отметил проблемы, решение которых требует особого внимания полицейских.

«Основные усилия необходимо сосредоточить на безусловной реализации задач, определенных стратегией национальной безопасности России, а также поставленных Президентом РФ в сентябре на заседании Госсовета в части обеспечения безопасности дорожного движения, защиты предпринимателей, борьбы с коррупцией, выявления преступлений в сфере ЖКХ», - подчеркнул Юрий Рузляев.

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Гость|20.10.2017 19:23|

Да да посмотри https://youtu.be/eWmyKET5rxM

Имя: Гость
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