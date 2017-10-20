20.10.2017 | 16:04

Региональное управление ГИБДД обратилось к пензенским водителям с просьбой быть более внимательными и осторожными в связи с ухудшением погодных условий. В ближайшие дни на территории области ожидаются дождь и мокрый снег, что может привести к образованию наледи на дорогах.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Кроме того, еще одним существенным условием для безопасности на дороге в этот период является использование зимних автомобильных шин», - подчеркнули в отделении пропаганды УГИБДД.

Водителей просят не делать резких маневров и перестроений, а при приближении к перекресткам и пешеходным переходам заранее снижать скорость.

Проявлять повышенную осторожность необходимо и пешеходам. «В неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги», - акцентировали внимание граждан в ГИБДД.

Согласно данным gismeteo.ru, в выходные, 21 и 22 октября, в Пензе ожидается небольшой дождь. При этом ночью температура воздуха будет около 0 и ниже. 23 и 24 октября в городе прогнозируют снег.