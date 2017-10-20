20.10.2017 | 15:05

Часть хранящихся в Успенском кафедральном соборе Пензы мощей святителя Иннокентия, епископа Саратовского и Пензенского, возглавлявшего архиерейскую кафедру с марта по октябрь 1819 года, будет передана Саратовской епархии.

Как сообщили в пресс-службе епархии, это случится 23 октября, в день памяти святителя Иннокентия, по окончании Божественной литургии, которую совершат митрополит Саратовский и Вольский Лонгин и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в Успенском соборе.

Святыню провезут по маршруту: Сердобск - Ртищево (24 октября) - Екатериновка (25 октября) - Аткарск (25 октября) - Петровск (26 октября) - Татищево (27 октября) - Саратов.

«28 октября после Божественной литургии ковчег с мощами покинет Татищево и будет принесен в Покровский храм г. Саратова во время всенощного бдения», - добавили в епархии.