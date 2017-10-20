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Общество | Часть мощей святителя Иннокентия из пензенского храма передадут в Саратов

20.10.2017|15:05
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Часть хранящихся в Успенском кафедральном соборе Пензы мощей святителя Иннокентия, епископа Саратовского и Пензенского, возглавлявшего архиерейскую кафедру с марта по октябрь 1819 года, будет передана Саратовской епархии.

Как сообщили в пресс-службе епархии, это случится 23 октября, в день памяти святителя Иннокентия, по окончании Божественной литургии, которую совершат митрополит Саратовский и Вольский Лонгин и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в Успенском соборе.

Святыню провезут по маршруту: Сердобск - Ртищево (24 октября) - Екатериновка (25 октября) - Аткарск (25 октября) - Петровск (26 октября) - Татищево (27 октября) - Саратов.

«28 октября после Божественной литургии ковчег с мощами покинет Татищево и будет принесен в Покровский храм г. Саратова во время всенощного бдения», - добавили в епархии.

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Гость|20.10.2017 15:30|

11,8% нарушений составляет неполная информация о товаре и продавце на ценниках и в прейскурантах. Зарегистрировано пять фактов реализации спиртного без товарно-сопроводительных документов и столько же - с поддельными акцизными марками. В 10 случаях алкоголь продавали в нестационарных торговых объектах

Гость|20.10.2017 15:48|

а какую именно часть?

А первоначальные мощи - это какая часть тела была?

А от чего лечат данные артефакты?

Гость|20.10.2017 15:49|

21.08.2016|По области пройдет крестный ход с мощами Иннокентия Пензенского

С 3 сентября по 30 ноября по Пензенской митрополии пройдет крестный ход с иконой и мощами святителя Иннокентия Пензенского. Его будет сопровождать выездная фотовыставка, посвященная Святой горе Афон.

А где отчёт о сим ходе?

Гость|20.10.2017 15:54|

Ну правильно. Надо и соседние города заразить!

Гость|20.10.2017 15:54|

penzainform.ru писал(a):

провезут по маршруту: Сердобск - Ртищево (24 октября) - Екатериновка (25 октября) - Аткарск (25 октября) - Петровск (26 октября) - Татищево (27 октября) - Саратов.

И очистится земля Пензенская, и вздохнет с облегчением. Аминь.

Гость|20.10.2017 15:56|

Гость писал(a):

А от чего лечат данные артефакты?
От ума-разума и происходит чудесное превращение в агницов, (овец и баранов).

Гость|20.10.2017 16:07|

penzainform.ru писал(a):

будет принесен в Покровский храм г. Саратова
Н: "Покров – он был установлен в честь того, что флот руссов был уничтожен неведомыми силами, флот руссов, который шел на Константинополь, был уничтожен и затоплен в полном составе, и Константинополь, Царьград на тот момент избежал страшного нашествия славянских варваров. Почему-то победа над русским войском того времени отмечается как главный русский праздник"

Гость|20.10.2017 16:08|

Какой же бред...

Гость|20.10.2017 16:11|

РПЦ - это опаснейшая ОПГ !

Гость|20.10.2017 16:22|

Союз мусульман предложил ввести в Казахстане налог на бороды Запрет на бороду и черные одеяния предполагается распространить на мусульман, христиан, иудеев, кришнаитов, буддистов и прочих.

И нам бы так - где Дума?

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