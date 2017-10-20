20.10.2017 | 09:53

Старший советник юстиции Алексей Аношин освобожден от должности прокурора Кузнецка и назначен на должность прокурора Железнодорожного района г. Пензы. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 16 октября.

Алексей Аношин родился в 1981 году в с. Базарная Кеньша Никольского района Пензенской области, окончил ПГУ (специальность «юриспруденция»). С октября 2003 года служит в органах прокуратуры.

«Он состоял в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Бессоновского района Пензенской области, следователя прокуратуры Ленинского района г. Пензы, следователя следственного отдела по Ленинскому району г. Пензы следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пензенской области, заместителя прокурора Никольского района, прокурора Земетчинского района Пензенской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Алексей Аношин был назначен прокурором Кузнецка в июле 2014 года. Имеет несовершеннолетнего сына.

Накануне стало известно о назначении Тагира Мустафина, ранее служившего прокурором Городищенского района Пензенской области, прокурором Ленинского района Пензы.