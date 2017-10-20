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Общество | 21 октября в Пензе заработает новая сезонная ярмарка

20.10.2017|17:32
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В Пензе рядом с ТРЦ «Квадрат» на проспекте Победы организована новая сезонная ярмарка «Малина», где станет реализовываться сельскохозяйственная продукция.

«Ярмарка будет работать с 21 октября ежедневно с 8:00 до 18:00. Она расположится рядом с торгово-развлекательным центром, со стороны детской поликлиники», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

На ярмарке предусмотрены торговые места для фермеров и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. Также запланирована торговля с машин.

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Гость|20.10.2017 18:00|

penzainform.ru писал(a):

Она расположится рядом с торгово-развлекательным центром, со стороны детской поликлиники», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.
Как это низко!

Гость|20.10.2017 18:08|

Там и танцы будут?

Гость|20.10.2017 18:18|

Гость писал(a):

Там и танцы будут?
Свистопляски

Гость|20.10.2017 18:40|

На месте Квадрата и был Арбековский рынок.

Гость|20.10.2017 18:41|

Правду говоришь.Был давно.

Гость|20.10.2017 18:49|

Гость писал(a):

На месте Квадрата и был Арбековский рынок.

Надо восстановить историческую справедливость, снести Квадрат и восстановить рынок. Или это только попам восстанавливают истсправедливость.

Гость|20.10.2017 18:57|

Гость писал(a):

Надо восстановить историческую справедливость, снести Квадрат и восстановить рынок. Или это только попам восстанавливают истсправедливость.
Лучше многоэтажки в парке им.Ульяновых ,а всех причастных тоннель рыть между Сахалином и материком ,вручную.

Имя: Гость
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