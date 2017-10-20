20.10.2017 | 17:32

В Пензе рядом с ТРЦ «Квадрат» на проспекте Победы организована новая сезонная ярмарка «Малина», где станет реализовываться сельскохозяйственная продукция.

«Ярмарка будет работать с 21 октября ежедневно с 8:00 до 18:00. Она расположится рядом с торгово-развлекательным центром, со стороны детской поликлиники», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе мэрии.

На ярмарке предусмотрены торговые места для фермеров и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. Также запланирована торговля с машин.