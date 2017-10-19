Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 окт 2017|10:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  67.36  |  $  57.27
 

Общество | Зареченские дачники смогут ездить на участки до 30 октября

19.10.2017|09:21
Печать

30 октября станет для зареченских дачников последним днем, когда они смогут добраться до своих участков на муниципальном автобусе. После этого регулярное движение общественного транспорта на дачи будет закрыто.

Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МП «Автотранс».

«Автобусы перестанут ездить в коллективные сады, поскольку ухудшились погодные условия, сократился световой день, а также снизился пассажиропоток. Кстати, в прошлом году дачный сезон был закрыт в это же время», - пишет издание.

В Пензе последним днем движения автобусов по сезонным маршутам станет воскресенье, 22 октября.

0
0
0
0
 
Гость|19.10.2017 09:31|

Почему пензаинформ ставит ультиматумы дачникам? То сезон вы понимаешь дачный закрыли для пензенских дачников а теперь указываете зареченским!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!