19.10.2017 | 09:21

30 октября станет для зареченских дачников последним днем, когда они смогут добраться до своих участков на муниципальном автобусе. После этого регулярное движение общественного транспорта на дачи будет закрыто.

Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МП «Автотранс».

«Автобусы перестанут ездить в коллективные сады, поскольку ухудшились погодные условия, сократился световой день, а также снизился пассажиропоток. Кстати, в прошлом году дачный сезон был закрыт в это же время», - пишет издание.

В Пензе последним днем движения автобусов по сезонным маршутам станет воскресенье, 22 октября.