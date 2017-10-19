19.10.2017 | 17:08

В Пензенской духовной семинарии открылась двухдневная научно-практическая конференция. На ней пойдет речь о связи христианства и педагогики. С таким размахом мероприятие проходит впервые - участники приехали не только из России, но и из-за границы.

Кандидат исторических наук, представитель святого Эдигия в России итальянец Алессандро Салаконе подготовил доклад на тему «Воспитание культуры милосердия».

«В сегодняшнем мире царствует то, что называется глобализацией равнодушия, и поэтому цель христианства - развивать в молодежи ценность милосердия», - пояснил Алессандро.

В настоящее время в Пензенской семинарии уделяют особое внимание духовному воспитанию. В высшем православном заведении на отделениях пасторского, регентского дела и иконописи обучается около трехсот человек.

«Первая в Российской Федерации в системе духовного образования аккредитованная магистратура - это свидетельство той регулярной планомерной работы, которая ведется в Пензенской духовной семинарии», - подчеркнул профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Несмотря на столь высокую оценку деятельности церковного вуза, в нем есть над чем работать.

«От воспитательной составляющей в современной педагогике стали отходить. И вот сейчас мы видим, что это приводит к совершенно чуждым для нашего российского общества результатам», - заключил ректор учебного заведения митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.