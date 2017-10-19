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Общество | В Пензенской области лучший инженер года получит 50 000 рублей

19.10.2017|11:46
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В Пензенской области проведут конкурс «Инженер года» по трем номинациям: «Инженер-механик», «Инженер-программист», «Инженер-электроник».

Соискатели будут оцениваться по таким критериям, как достижения в профессиональной деятельности, наличие научных публикаций, наличие и использование объектов интеллектуальной собственности, научно-технический уровень работ, экономический эффект от работ.

Участвовать в конкурсе могут инженеры, работающие на территории региона, независимо от возраста, должности и наличия или отсутствия ученого звания и степени.

Победители в каждой номинации получат по 50 000 рублей, за второе место присуждается 30 000 рублей, за третье - 20 000.

«Прием документов осуществляется с 23 октября по 20 ноября по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, кабинет 255. Время подачи заявок с 9:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Консультации по телефону 595-125», - уточнили в пресс-службе регионального минпрома.

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Гость|19.10.2017 12:12|

penzainform.ru писал(a):

Победители в каждой номинации получат по 50 000 рублей,
и 2 года условно.

Гость|19.10.2017 12:55|

Инженер года вообще должен в 2 раза больше в месяц получать.

Гость|19.10.2017 12:56|

А остальные инженера (электрики, теплотехники и т.д.) че не люди?

Имя: Гость
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