19.10.2017 | 11:46

В Пензенской области проведут конкурс «Инженер года» по трем номинациям: «Инженер-механик», «Инженер-программист», «Инженер-электроник».

Соискатели будут оцениваться по таким критериям, как достижения в профессиональной деятельности, наличие научных публикаций, наличие и использование объектов интеллектуальной собственности, научно-технический уровень работ, экономический эффект от работ.

Участвовать в конкурсе могут инженеры, работающие на территории региона, независимо от возраста, должности и наличия или отсутствия ученого звания и степени.

Победители в каждой номинации получат по 50 000 рублей, за второе место присуждается 30 000 рублей, за третье - 20 000.

«Прием документов осуществляется с 23 октября по 20 ноября по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, кабинет 255. Время подачи заявок с 9:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. Консультации по телефону 595-125», - уточнили в пресс-службе регионального минпрома.