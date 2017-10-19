19.10.2017 | 09:34

Со среды, 18 октября, по 15 ноября в администрации Пензы будут приниматься заявки на размещение елочных базаров на территории города.

«Всего субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 95 адресов, по которым возможна реализация хвойных деревьев. Площадь для размещения елочного базара составит 30 кв. м», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Для продажи елок предоставят следующие точки: Военный Городок, 137; пр. Победы, 6, 17, 24, 95, 99, 109, 126; пр. Строителей, 25, 37, 40, 60а, 64, 67, 80а, 97, 134а, 170; ул. 65-летия Победы, 3; ул. 8 Марта, 7а, 25; ул. Антонова, 9а, 15, 26, 31, 47; ул. Аустрина, 139, 152Б; ул. Бакунина/ул. Ставского, 12; ул. Бийская, 8; ул. Бородина, 1з; ул. Воронова, 18; ул. Гагарина, 28; ул. Герцена, 7; ул. Ивановская, 148; ул. Измайлова, 67; ул. Калинина, 33, 93, 152; ул. Карпинского, 1а, 2, 8, 37, 39; ул. Кижеватова, 21; ул. Кл. Цеткин, 13, 25, 55; ул. Коммунистическая, 35; ул. Коннозаводская, 2в; ул. Конструкторская, 6а; ул. Красная, 3, 45; ул. Кронштадтская, 1; ул. Кулакова, 10; ул. Ладожская, 109; ул. Ленинградская, 1; ул. Лобачевского, 11; ул. Луначарского, 8, 10, 42, 53а; ул. Лядова, 32, 36; ул. М. Горького/ул. Урицкого, 45в; ул. Минская, 8; ул. Мира, 6, 43; ул. Ново-Казанская, 12, 18а; ул. Новоселов; ул. Окружная, 117; ул. Островского, 70Б; Ул. Пархоменко, 8; ул. Пушкина/ул. Бекешская; ул. Пушкина, 15, 43а; ул. Рахманинова, 27, 41; ул. Свердлова, 11; ул. Совхоз-техникум, 49; ул. Строителей, 154а; ул. Суворова, 166; ул. Тепличная, 15; ул. Терешковой, 6, 10в; ул. Терновского, 92, 164; ул. Токарная, 16/18; ул. Ушакова, 11а; ул. Циолковского, 3; ул. Чаадаева, 29, 93а; ул. Шмидта, 4; ул. Экспериментальная, 7.

«Начальная цена за право размещения одного елочного базара составляет 4 058,60 рубля без НДС, сумма задатка для участия в аукционе - 2 029 рублей 30 копеек, шаг аукциона - 202 рубля 93 копейки», - уточнили в мэрии.

Заявки принимаются в администрации Пензы по адресу: пл. Маршала Жукова, 4, кабинет 122. Предпринимателей ждут с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв на обед - с 13:00 до 14:00. Телефон для справок - 54-19-04.