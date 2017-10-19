19.10.2017 | 13:08

Ветхий, пострадавший от пожара дом в Заводском районе портит внешний вид города.

Обгорелая, расселенная, но так и не снесенная двухэтажка на улице Леонова соседствует с современной элитной высоткой. Пенза - город контрастов, иронизируют прохожие. Горожане не первый год наблюдают за тем, как в пустующем здании разбивают окна, вытаскивают металл, поджигают.

Но здание никак не разберут.

«Мы уже устали говорить об этом, что тут одна антисанитария: туда и в туалет ходят, и все на свете. И что он, один он, что ли? Напротив нашего дома такой же стоит сколько лет - и никому дела нет», - посетовала местная жительница Римма Николаевна.

А ведь в 2018 году в России пройдет чемпионат мира по футболу и наш регион будет принимать иностранных болельщиков.

«Вот дай бог сюда бы их привезли, я так скажу!» - высказала свое пожелание женщина.

Любопытно, что в последние годы коммунальщики перестали вырубать кусты - может, чтобы со стороны дороги не так виден был остов горелой двухэтажки.