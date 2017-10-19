19.10.2017 | 17:34

С 20 октября пензенские водители будут ездить по измененным правилам. Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД. В него вошел ряд важных поправок.

«Предусмотрены нормы, касающиеся возможности использования для целей федерального государственно надзора в области безопасности дорожного движения технических средств измерения, не принадлежащих органам внутренних дел, видеозаписи процессуальных действий, проводимых без участия понятых, осуществление сотрудником административных процедур в поле обзора систем видеонаблюдения либо носимых видеорегистраторов», - рассказал начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Также автолюбителям предписывается передавать свои документы инспекторам не только без обложки, но и без удерживающих устройств, например цепочек. Кроме того, сотрудники ГИБДД могут остановить машины вне стационарных постов, чтобы проверить водительские удостоверения, до сих пор это не разрешалось.

«Дополнены нормы, обязывающие сотрудника полиции, в случае если освидетельствование на состояние опьянения осуществляется на ближайшем посту ДПС, при отрицательном результате освидетельствования и отсутствии оснований для направления на медицинское освидетельствование доставить лицо к месту отстранения от управления транспортным средством», - добавил Павел Болтышев.

Плюс инспекторы получили право проверять документы у любого человека, который находится в салоне машины. Пензенские автолюбители на такие нововведения реагируют неоднозначно.

«Мне кажется, ничего не поменяется, лучше не будет», - отметил один из водителей.

«Для меня это возвращение в мое детство, когда мой отец водил. Никогда он не жаловался. Порядок должен быть. Сейчас вождение расхлябанное», - констатировал другой горожанин.