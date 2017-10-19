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Общество | Пензячка в суде доказала, что умерший мужчина является отцом ее ребенка

19.10.2017|10:03
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Жительница Пензы обратилась в суд с иском к наследникам умершего мужчины, который является отцом ее ребенка.

По словам женщины, она родила сына в 2013 году. Биологический отец признавал его своим, присутствовал при выписке из роддома, посещал ребенка, покупал продукты и одежду, водил в садик и на детские мероприятия, приносил подарки, помогал женщине по хозяйству дома и на даче.

При этом официально отцовство не было оформлено, так как мужчина был женат и имел другую семью.

Вдова, у которой двое несовершеннолетних детей от умершего, в суде стала отрицать саму возможность наличия у главы их семьи параллельной жизни с другой женщиной и ребенком.

Она заявила, что муж помогал знакомой лишь из дружеских чувств и никак не мог быть отцом ее сына, поэтому отказалась предоставить материал на генетическую экспертизу.

Однако, согласно Конвенции о правах ребенка, каждый имеет право знать своих родителей, и отцовство может быть установлено в судебном порядке. При этом принимаются во внимание любые достоверные доказательства.

«При разрешении спора судом приняты во внимание пояснения истца и свидетелей, фотографии с изображением мужчины и ребенка, детализации телефонных соединений между истцом и супругом ответчика», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В итоге была назначена судебно-медицинская экспертиза с использованием биологического материала, взятого для исследования от трупа умершего. Вероятность отцовства составила не менее 99,994%, и суд удовлетворил требования истицы.

«В дальнейшем это позволит ей реализовать право ребенка на получение пенсии в связи со смертью отца, и производить иную защиту интересов ребенка в соответствии с действующим законодательством», - резюмировали в суде.

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Гость|19.10.2017 10:24|

Оставил неприятный осадок супруге, козел.

Гость|19.10.2017 10:26|

Бабы не разрешайте своим мужьям оказывать помощь одиноким женщинам, все эта помощь окончится одним. И у вашего мужа появятся левые дети.

Гость|19.10.2017 10:35|

Ай да пензючка!

Гость|19.10.2017 10:39|

Гость писал(a):

женщинам, все эта помощь окончится одним
Это точняк.

Имя: Гость
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