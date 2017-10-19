19.10.2017 | 14:24

В среду, 18 октября, на аэродроме Сосновка в Бессоновском районе сотрудники спецподразделений территориального управления Росгвардии вместе с экипажем отдельной авиационной эскадрильи Приволжского округа войск нацгвардии РФ провели занятия по беспарашютному десантированию.

На тренировке спецназовцы отработали алгоритм доставки личного состава в труднодоступные места и на ограниченную территорию.

«Бойцы под руководством инструкторов десантировались с вертолета МИ-8, зависавшего над необорудованной площадкой на высоте от 8 до 12 метров», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Аналогичные учения прошли в Сосновке 23 августа. Спецназовцы в полной боевой экипировке с помощью специальных устройств и каната выполнили спуски с вертолета МИ-8 с 25-метровой высоты на поляну.