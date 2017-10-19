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Общество | Пензенские спецназовцы десантировались из вертолета с 12-метровой высоты

19.10.2017|14:24
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В среду, 18 октября, на аэродроме Сосновка в Бессоновском районе сотрудники спецподразделений территориального управления Росгвардии вместе с экипажем отдельной авиационной эскадрильи Приволжского округа войск нацгвардии РФ провели занятия по беспарашютному десантированию.

На тренировке спецназовцы отработали алгоритм доставки личного состава в труднодоступные места и на ограниченную территорию.

«Бойцы под руководством инструкторов десантировались с вертолета МИ-8, зависавшего над необорудованной площадкой на высоте от 8 до 12 метров», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Аналогичные учения прошли в Сосновке 23 августа. Спецназовцы в полной боевой экипировке с помощью специальных устройств и каната выполнили спуски с вертолета МИ-8 с 25-метровой высоты на поляну.

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Гость|19.10.2017 14:44|

Таки я сие действие исполнял в 1985 году, в армии. Было мне тогда 19-ть лет.Так о чём статья? И какой это "спецназ"?

Гость|19.10.2017 14:59|

Гость писал(a):

Таки я сие действие исполнял в 1985 году, в армии. Было мне тогда 19-ть лет.Так о чём статья? И какой это "спецназ"?
Тебя к чему готовили - Родину защищать. Вокруг посмотри и на календарь, ещё вопросы?

Гость|19.10.2017 15:02|

как чисто поле может сэмитировать

penzainform.ru писал(a):

8, зависавшего над необорудованной площадкой на высоте от 8 до 12 метров»
тогда бы уж или на недострой или в березняк их высаживали

Гость|19.10.2017 15:08|

за ту горючку, что сожгли летуны, вышку 25-метровую построили бы и тренировались сколь душеньке влезет...

Гость|19.10.2017 15:40|

penzainform.ru писал(a):

с помощью специальных устройств и каната выполнили спуски с вертолета
мы в армии без устройств прыгали

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