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Общество | На Медицинской в Пензе ликвидировали установленные столбики и проволоку

19.10.2017|15:25
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В четверг, 19 октября, жители дома № 6а на улице Медицинской в Пензе лишились самовольно установленных ограждений, перекрывавших посторонним заезд на парковочные места, которые они считают своими.

Незаконные металлические столбики в соответствии с требованиями Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе ликвидировали администрация Железнодорожного района и ООО «МУП Железнодорожного района».

«Работа в данном направлении будет продолжена», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе распространена практика, когда из-за недостатка парковочных мест горожане выбирают участок в своем дворе, огораживают его с помощью столбиков и проволоки и начинают считать своим, крайне болезненно реагируя на посягательства на площадь со стороны других водителей. Нередко такие истории заканчиваются проколотыми колесами и поцарапанными машинами.

Так, 25 сентября 2016 года ИА «ПензаИнформ» размещало ролик Михаила Кокарева, который тот снял из окна дома № 52 на Ульяновской улице. На видео запечатлено, как водитель грузовика Avia A31 пытается освободить «парковочное место» во дворе, хотя рядом есть еще одно пустое. Мужчина сначала с помощью троса пытается оттащить Daihatsu Sirion, отрывая ему при этом задний бампер, а затем принимается бить ногами по колесам, чтобы сработавшая сигнализация привлекла внимание владельца.

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Гость|19.10.2017 15:43|

Такие мероприятия надо проводить на постоянной периодической основе во всех дворах Пензы.

Гость|19.10.2017 15:45|

Перед колышками высыпают 2 мешка щебёнки или асфальтовой крошки. Теперь им все обязаны. Это место теперь помечено, как котом или псом.

Гость|19.10.2017 15:46|

Загребетесь ликвидировать, опять через 5 минут восстановят. Пока административку со штрафом немаленьким не введете.

Гость|19.10.2017 15:49|

Загляните ещё на участок между домам 16 и 18 по ул.Плеханова(около трансформатор.будки).Здесь с недавнего времени такая же картина.Ещё по ул Пушкина 25....Штрафы только помогут исправить ситуацию и видеокамеры.

Гость|19.10.2017 15:51|

penzainform.ru писал(a):

Нередко такие истории заканчиваются проколотыми колесами и поцарапанными машинами.
У меня у родных на Титова такие разборки. А где ты был, когда мы тут облагораживали? И т.д. и т.п. И никто ещё ни разу не сознался, где вешалось объявление с приглашением на данное мероприятие. Как оно освещалось, хотя бы на досках объявлений у подъездов. Зато теперь они хозяева земли, остальные могут идти строем... Ну, куда, все уже догадались...

Гость|19.10.2017 15:53|

Гость писал(a):

опять через 5 минут восстановят.
пользуются безнаказанностью..

Гость|19.10.2017 16:03|

Если не будет ответственности административной (или уголовной), все будут восстанавливать на другой день.

Имя: Гость
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