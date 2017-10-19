19.10.2017 | 15:25

В четверг, 19 октября, жители дома № 6а на улице Медицинской в Пензе лишились самовольно установленных ограждений, перекрывавших посторонним заезд на парковочные места, которые они считают своими.

Незаконные металлические столбики в соответствии с требованиями Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе ликвидировали администрация Железнодорожного района и ООО «МУП Железнодорожного района».

«Работа в данном направлении будет продолжена», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе распространена практика, когда из-за недостатка парковочных мест горожане выбирают участок в своем дворе, огораживают его с помощью столбиков и проволоки и начинают считать своим, крайне болезненно реагируя на посягательства на площадь со стороны других водителей. Нередко такие истории заканчиваются проколотыми колесами и поцарапанными машинами.

Так, 25 сентября 2016 года ИА «ПензаИнформ» размещало ролик Михаила Кокарева, который тот снял из окна дома № 52 на Ульяновской улице. На видео запечатлено, как водитель грузовика Avia A31 пытается освободить «парковочное место» во дворе, хотя рядом есть еще одно пустое. Мужчина сначала с помощью троса пытается оттащить Daihatsu Sirion, отрывая ему при этом задний бампер, а затем принимается бить ногами по колесам, чтобы сработавшая сигнализация привлекла внимание владельца.