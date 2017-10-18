18.10.2017 | 18:37

Диспетчер 59-й медсанчасти Заречного не отправил бригаду скорой на помощь пострадавшему в аварии ребенку.

В минувший четверг, 12 октября, в Ахунах на Коннозаводской улице под колеса иномарки попал девятилетний мальчик.

«Водитель автомобиля Kia Sorento, мужчина 1986 года рождения, в зоне действия регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на пешехода, мальчика 2008 года рождения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

«Есть свидетели, дети переходили дорогу на зеленый свет, как положено», - подтвердила жительница п. Ахуны Елена Пшеничнова.

Очевидцы произошедшего вызвали врачей из закрытого города, потому как оттуда до места ДПТ карета с красным крестом на кузове должна была бы прибыть гораздо быстрее, чем из центра Пензы. Однако зареченская машина так и не приехала.

«Диспетчер, в общем-то, действительно отказала, мотивировав это тем, что это не наша зона обслуживания: только город Заречный и станция Леонидовка. С формальной точки зрения, это так», - прокомментировал по телефону начальник медико-санитарной части № 59 ФМБА России Андрей Капустин.

В настоящее время изучаются аудиозаписи всех звонков, поступивших в тот вечер на пульт медсанчасти. Притом что в помощи было отказано, зареченский диспетчер не переадресовал этот вывоз на областную станцию скорой медицинской помощи - туда дозвонились уже другие очевидцы происшествия. В Ахуны поехала машина с Пионерской, но школьник скончался до прибытия пензенских врачей.

«В принципе, конечно, надо было при наличии свободной бригады просто бригаду отправить туда, поскольку время доезда от нас порядка десяти минут. Тем более к ребенку, когда такая ситуация», - заключил Андрей Капустин.

Неоказание помощи больному является уголовно наказуемым. Сотрудники регионального управления следственного комитета проводят проверку по факту отказа направить скорую на место аварии. Также продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

В сбившей мальчика иномарке был видеорегистратор. Его изъяли следователи. Также у водителя Kia Sorento взяли анализ крови на наличие алкоголя и психотропных веществ.