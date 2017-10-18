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Общество | Зареченская скорая отказалась помочь девятилетнему мальчику

18.10.2017|18:37
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Диспетчер 59-й медсанчасти Заречного не отправил бригаду скорой на помощь пострадавшему в аварии ребенку.

В минувший четверг, 12 октября, в Ахунах на Коннозаводской улице под колеса иномарки попал девятилетний мальчик.

«Водитель автомобиля Kia Sorento, мужчина 1986 года рождения, в зоне действия регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на пешехода, мальчика 2008 года рождения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

«Есть свидетели, дети переходили дорогу на зеленый свет, как положено», - подтвердила жительница п. Ахуны Елена Пшеничнова.

Очевидцы произошедшего вызвали врачей из закрытого города, потому как оттуда до места ДПТ карета с красным крестом на кузове должна была бы прибыть гораздо быстрее, чем из центра Пензы. Однако зареченская машина так и не приехала.

«Диспетчер, в общем-то, действительно отказала, мотивировав это тем, что это не наша зона обслуживания: только город Заречный и станция Леонидовка. С формальной точки зрения, это так», - прокомментировал по телефону начальник медико-санитарной части № 59 ФМБА России Андрей Капустин.

В настоящее время изучаются аудиозаписи всех звонков, поступивших в тот вечер на пульт медсанчасти. Притом что в помощи было отказано, зареченский диспетчер не переадресовал этот вывоз на областную станцию скорой медицинской помощи - туда дозвонились уже другие очевидцы происшествия. В Ахуны поехала машина с Пионерской, но школьник скончался до прибытия пензенских врачей.

«В принципе, конечно, надо было при наличии свободной бригады просто бригаду отправить туда, поскольку время доезда от нас порядка десяти минут. Тем более к ребенку, когда такая ситуация», - заключил Андрей Капустин.

Неоказание помощи больному является уголовно наказуемым. Сотрудники регионального управления следственного комитета проводят проверку по факту отказа направить скорую на место аварии. Также продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

В сбившей мальчика иномарке был видеорегистратор. Его изъяли следователи. Также у водителя Kia Sorento взяли анализ крови на наличие алкоголя и психотропных веществ.

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Гость|18.10.2017 19:12|

Таких водителей лишать, и когда наступит пенсионный возраст, вернуть ему водительское удостоверение. Какое у этого водителя внимание, или как он получил водительское удостоверение???

Гость|18.10.2017 19:14|

Капустина никто нигде не чувствует. Одни заведующие бездари и бездельники. первый бездельник и

Гость|18.10.2017 19:30|

соболезнование родителям, а бездырю с мсч-59 опять ничего не будет, он плотно сидит

Гость|18.10.2017 19:43|

penzainform.ru писал(a):

«В принципе, конечно, надо было при наличии свободной бригады просто бригаду отправить туда, поскольку время доезда от нас порядка десяти минут. Тем более к ребенку, когда такая ситуация
То есть, если скорой ближе с Заречного приехать, можно к ним звонить? Я правильно понял?

Гость|18.10.2017 19:46|

Со скорыми в стране страшная беда. Скорую помощь пора переименовать в службу коронера, ибо эти бесполезные бригады тупо констатируют смерть по прибытии.

Гость|18.10.2017 19:47|

Гость писал(a):

Тем более к ребенку, когда такая ситуация
А к бабуле можно не вызывать?

Гость|18.10.2017 19:47|

Гость писал(a):

«В принципе, конечно, надо было при наличии свободной бригады просто бригаду отправить туда, поскольку время доезда от нас порядка десяти минут. Тем более к ребенку, когда такая ситуация

То есть, если скорой ближе с Заречного приехать, можно к ним звонить? Я правильно понял?

Во всём цивилизованном мире приезжает та бригада,которая ближе к месту происшествия. А у нас в квартире газ...

Гость|18.10.2017 19:48|

А что вы хотите? До оптимизировались...

Гость|18.10.2017 19:50|

Городов - тюрем нет ни в одной стране мира , кроме России .

Гость|18.10.2017 20:19|

ВЗОРВАТЬ ВСЕХ ДИСПЕТЧЕРОВ ЗАРЕЧЕНСКОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ И ИХ СЕМЬИ ОБЕЗГЛАВИТЬ ВМЕСТЕ С ИХ ДЕТЬМИ!!!

Гость|18.10.2017 20:20|

Гость писал(a):

А к бабуле можно не вызывать?
ТЫ ЁБНУТАЯ ПИДОРАСИНА И ШЛЮХА!!!

Гость|18.10.2017 20:26|

заречный и спутник - ВЫЧЕРКНУТЬ из ПЕНЗЫ,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|18.10.2017 20:29|

Гость писал(a):

заречный и спутник - ВЫЧЕРКНУТЬ из ПЕНЗЫ,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Два быдлопидорасских городка! Ты прав!

Имя: Гость
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