18.10.2017 | 17:43

Еще не все наказы избирателей, значащиеся в плане гордумы на 2017-й, выполнены. Чаще всего у депутатов жители просили сделать ремонт во дворах, заасфальтировать тротуары, установить игровые элементы для детей и привести в порядок школы. Народные избранники потребовали отчет у начальника Управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина.

«Почему до сих пор не сделаны асфальтные работы? На улице дождь, скоро снег пойдет, а мы все закатываем лужу и грязь. И это из года в год. С чем это связано?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Анатолий Овчаренко.

«Это нежелание подрядчиков принимать участие в указанной программе. Денежные средства, которые закладываются на выполнение тех или иных работ, незначительны. Чтобы выполнить, приходится затрачивать большое количество ресурсов», - пояснил Андрей Гришин.

Но, несмотря на сложности, большая часть дорог заасфальтирована, а то, что осталось, завершат до конца октября.

«По установке детских игровых элементов: за них отвечает районная администрация. Все работы в данном направлении завершены, сейчас принимают результаты», - сообщил Андрей Гришин.

Кроме того, подрядчики трудились в ряде школ: меняли окна, двери, коммуникации и многое другое. Однако некоторые депутаты оказались не совсем довольны тем, как тратились бюджетные деньги, направленные на то, чтобы народные избранники могли выполнять наказы избирателей.