Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 окт 2017|18:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.36  |  $  57.27
 

Общество | Пензенские садоводы рвутся на дачи, несмотря на закрытие сезона

18.10.2017|15:35
Печать

22 октября завершится сезон дачных перевозок, но некоторые пензенские садоводы готовы ездить на участки вплоть до морозов и снега.

«Надо все укрывать, а погоды минусовой нет. А нужно это делать все, когда уже минусовая погода - розы, виноград там, гортензии, у кого есть. Так что нужно до ноября», - разъяснила одна из дачниц.

Как показывает практика организации дачных перевозок в Пензе, на всех не угодить. Поэтому частные транспортные компании, предоставляющие услуги, руководствуются цифрами, а именно - количеством пассажиров. Транспортникам в убыток выпускать полупустые автобусы на линии.

«У нас работало 22 маршрута в этом году, привлекалось от 30 до 40 маршрутов, но это в пиковые дни, в субботу и в воскресенье, в пиковые месяцы», - рассказал начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Максим Иванкин.

Контролеры вручную корректируют расписание движения автобусов на субботу и воскресенье. Правда, время меняют только после того, как выслушают пожелания самих дачников.

«Вот ко второму пришло побольше, поэтому мы первые рейсы убираем, потому что темно уже утром, а вот вторые оставляем. В субботу и воскресенье первые рейсы будут не на всех маршрутах», - пояснила контролер МУП «Арцис» Ирина Левина.

Оповещают дачников о завершении сезона всеми возможными способами.

«Звонили всем председателям, что будут отмены рейсов», - подтвердила одна из ожидавших транспорта.

Всего за период с 22 апреля было перевезено 476 тысяч 688 пассажиров.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!