18.10.2017 | 15:35

22 октября завершится сезон дачных перевозок, но некоторые пензенские садоводы готовы ездить на участки вплоть до морозов и снега.

«Надо все укрывать, а погоды минусовой нет. А нужно это делать все, когда уже минусовая погода - розы, виноград там, гортензии, у кого есть. Так что нужно до ноября», - разъяснила одна из дачниц.

Как показывает практика организации дачных перевозок в Пензе, на всех не угодить. Поэтому частные транспортные компании, предоставляющие услуги, руководствуются цифрами, а именно - количеством пассажиров. Транспортникам в убыток выпускать полупустые автобусы на линии.

«У нас работало 22 маршрута в этом году, привлекалось от 30 до 40 маршрутов, но это в пиковые дни, в субботу и в воскресенье, в пиковые месяцы», - рассказал начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Максим Иванкин.

Контролеры вручную корректируют расписание движения автобусов на субботу и воскресенье. Правда, время меняют только после того, как выслушают пожелания самих дачников.

«Вот ко второму пришло побольше, поэтому мы первые рейсы убираем, потому что темно уже утром, а вот вторые оставляем. В субботу и воскресенье первые рейсы будут не на всех маршрутах», - пояснила контролер МУП «Арцис» Ирина Левина.

Оповещают дачников о завершении сезона всеми возможными способами.

«Звонили всем председателям, что будут отмены рейсов», - подтвердила одна из ожидавших транспорта.

Всего за период с 22 апреля было перевезено 476 тысяч 688 пассажиров.