18.10.2017 | 16:02

В колледже транспортных технологий прошла коллегия Министерства образования Пензенской области. Для обсуждения важных вопросов собрались учителя, чиновники и директора школ. На повестке дня было несколько вопросов: тестирование учащихся на раннее выявление потребления наркотических веществ, образование детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также озвучены итоги минувшего года: педагоги не подвели федеральный центр и удачно освоили новый стандарт начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, который начал действовать с 1 сентября 2016-го.

«Коррекционных классов у нас всего 178, и они не в каждом образовательном учреждении, но мы к этому не стремимся. Мы за инклюзию, а инклюзивное обучение предполагает обучение ребенка с ОВЗ или ребенка с инвалидностью в общеобразовательном классе, то есть с нормативными детьми совместно», - рассказала ведущий специалист-эксперт управления Министерства образования области Ирина Круглова.

Речь идет о воспитанниках начальной школы. Кстати, особые мальчишки и девчонки также могут учиться в интернатах и на дому по очно-заочной форме. В этом случае с младшеклассниками преподаватели занимаются с помощью Всемирной паутины, как в центре дистанционного образования, который действует в Губернском лицее.

«Каждому ребенку выдается специализированное оборудование. Оно называется «базовое место»: обязательно это компьютер, сканер, принтер. В первом классе 9 часов нагрузка по учебному плану - в день у ребенка-инвалида не может быть более трех уроков», - разъяснил особенности методов работы заместитель директора Губернского лицея Евгений Шуваев.

Однако федеральный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья разработан только для воспитанников начальной школы.

«Пройдет четыре года и мы столкнемся с тем, что эти дети идут в основное звено. И учителя основного звена тоже должны быть готовы и знать, чему и как учить этих детей», - пояснила Ирина Круглова.

И поэтому сурских педагогов ждут курсы повышения квалификации и знакомство с новыми методическими рекомендациями.