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Общество | На всесезонный центр для отдыха пензенцев хотят потратить 200 млн

18.10.2017|09:01
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Во вторник, 17 октября, администрация Пензы подписала протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству с ООО «Пять звезд» в рамках реализации инвестпроекта «Строительство башни кругового обзора с ресторанным комплексом».

Планируется создать уникальный всесезонный центр для отдыха пензенцев, оборудованный обогревом и кондиционированием.

«Поднимаясь, развлекательный комплекс вращается вокруг оси башни, тем самым давая возможность посетителям созерцать открывающиеся перспективы», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что объем инвестиций составит более 200 млн рублей. По итогам будет создано около 40 рабочих мест.

Представители администрации и инвестора уже встречались в июле этого года. Тогда на рассмотрение компании были предложены площадки в районе парка 40-летия Победы, набережной реки Суры и другие.

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Гость|18.10.2017 09:18|

Трубы менять надо по всему городу

Гость|18.10.2017 09:20|

У нас все есть. Осталось только созерцать коттеджи и дворцы богачей в окрестностях и трущобы рядом с ними

Гость|18.10.2017 09:21|

penzainform.ru писал(a):

Планируется создать уникальный всесезонный центр для отдыха пензенцев, оборудованный обогревом и кондиционированием.
Вот быдло теперь наотдыхается) очарованное пензенское быдло...

Гость|18.10.2017 09:24|

Бред ру.

Гость|18.10.2017 09:28|

Для кого развлекательный центр?Уточните.

Гость|18.10.2017 09:31|

С ОТОПЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ РЕШИТЕ СНАЧАЛА!

Гость|18.10.2017 09:33|

Не мешайте своими репликами ,планировать присвоить бюджетные деньги.Не замерзнете.Вы же буртисия.

Гость|18.10.2017 09:35|

А слабО потратить эти деньги,например,на проезд школьников в секции и различные учреждения дополнит.образования?

Гость|18.10.2017 09:38|

У кого проблемы с отоплением?Проблем нет!

Гость|18.10.2017 09:38|

Гость писал(a):

С ОТОПЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ РЕШИТЕ СНАЧАЛА!
penzainform.ru писал(a):
Планируется создать уникальный всесезонный центр для отдыха пензенцев, оборудованный обогревом
Решили же

Гость|18.10.2017 09:38|

Коммуникации в первую очередь менять надо по всему городу!!!! Но ведь это не так эффектно внешне смотрится. Год,другой и город начнет замерзать.

Гость|18.10.2017 09:40|

Гость писал(a):

Планируется создать уникальный всесезонный центр для отдыха пензенцев, оборудованный обогревом

Решили же

Смешно

Гость|18.10.2017 09:41|

Замените трубы в городе на эти деньги!

Гость|18.10.2017 09:42|

penzainform.ru писал(a):

в районе парка 40-летия Победы
На берегу пруда,значит парк будут уничтожать.

penzainform.ru писал(a):

набережной реки Суры
Пусть в Засечном ставят.

penzainform.ru писал(a):

Предполагается, что объем инвестиций составит более 200 млн рублей.
На конторку с уставным капиталом ,как всегда 10000 р.Ой неймётся Рашиту.

Гость|18.10.2017 09:43|

Гость писал(a):

Год,другой и город начнет замерзать.
Город УЖЕ ЗАМЕРЗАЛ в прошлом году, и в этом будет. Т Плюс это обещала

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Имя: Гость
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