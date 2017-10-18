18.10.2017 | 09:01

Во вторник, 17 октября, администрация Пензы подписала протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству с ООО «Пять звезд» в рамках реализации инвестпроекта «Строительство башни кругового обзора с ресторанным комплексом».

Планируется создать уникальный всесезонный центр для отдыха пензенцев, оборудованный обогревом и кондиционированием.

«Поднимаясь, развлекательный комплекс вращается вокруг оси башни, тем самым давая возможность посетителям созерцать открывающиеся перспективы», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что объем инвестиций составит более 200 млн рублей. По итогам будет создано около 40 рабочих мест.

Представители администрации и инвестора уже встречались в июле этого года. Тогда на рассмотрение компании были предложены площадки в районе парка 40-летия Победы, набережной реки Суры и другие.