18.10.2017 | 17:04

28-летний зареченец Дмитрий Потанин признан победителем регионального этапа ежегодного конкурса среди участковых. На вверенной ему территории Дмитрий работает с 2013 года и контакт у него с жителями налажен - своего полицейского люди узнают издалека и спешат поделиться проблемами или информацией.

Председатель совета одного из зареченских домов Любовь Китаева при встрече с Дмитрием сообщила ему, что его рейды дали результат: ситуация по району в целом стала спокойнее. Она высоко оценила работу старшего участкового уполномоченного полиции МО МВД России по ЗАТО Заречный Дмитрия Потанина.

«Мы созваниваемся, у меня есть его личный телефон. И даже если он дома, а мне нужна какая-то его помощь, есть какой-то вопрос, он мне всегда помогает», - рассказала жительница Заречного.

Звонят Дмитрию и те, кто следит за порядком, и те, кто его периодически нарушает. Совместная деятельность участкового и жителей района приносит положительные результаты.

«Работа участкового нравится тем, что основная работа заключается в общении с гражданами. Каждый день общаешься с людьми. Люди разные, разный контингент, от них перенимаешь какой-либо опыт. После работы с людьми, когда слышишь от них спасибо, понимаешь, для чего мы работаем, и то, что мы помогаем людям», - поделился Дмитрий Потанин.